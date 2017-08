Horóscopo Diário - 21 de agosto

21.08.17

Leão

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Passe ao lado de sentimentos negativos. O amor tudo cura.

Saúde: É provável que sinta a cabeça cansada. Repouse mais.

Dinheiro: Gira bem a carteira. Evite um colapso nas finanças.

Saiba que os nativos de Leão se destacam pela sua presença extrovertida e carismática.

Pensamento positivo: Vivo com alegria. Atraio boas energias para a minha vida!

Aquário

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Andará mais agitada do que o habitual. Saia com as suas amigas.

Saúde: Para aliviar as dores nos pés mergulhe-os em água quente com sal e vinagre.

Dinheiro: Mantenha-se atenta a novas ofertas de trabalho.

Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Sagitário

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: É altura de repensar a sua vida amorosa. Escolha aquilo que a faz feliz.

Saúde: Evite gastar energia com coisas que a entristecem.

Dinheiro: Dia propício para a reflexão. Pode tomar uma decisão importante.

Pensamento positivo: Tenho dentro de mim a força de que preciso para vencer!

Balança

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Alimente a sua relação com momentos de romance.

Saúde: Evite ter peso a mais para não sobrecarregar as articulações.

Dinheiro: Esteja atento e siga a sua intuição.

Pensamento Positivo: Sou otimista e encaro as dificuldades como oportunidades.



Peixes

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Terá força para ajudar a sua cara-metade, que hoje pode estar mais em baixo.

Saúde: Para purificar o fígado tome sumo de agrião e couve.

Dinheiro: Encha-se de força de vontade e leve as iniciativas avante.

Pensamento positivo: Sei que posso realizar os meus projetos, acredito em mim!

Carneiro

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: A sua boa disposição ajudará a manter a família unida e alegre.

Saúde: Se anda com vontade de comer doces, opte pela gelatina. Não engorda e fortalece os ossos.

Dinheiro: Poderá ter uma boa notícia no campo material. Merece tudo de bom.

Pensamento positivo: Todos os dias alegro o meu coração com esperança e fé em Deus!

Escorpião

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Dê o seu melhor para manter acesa a chama da paixão.

Saúde: Caso sinta dores de garganta faça gargarejos com água morna e sal.

Dinheiro: Dedique-se ao seu trabalho com empenho.

Pensamento Positivo: Agradeço todos os dias ao Universo por tudo o que me dá.

Touro

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja carinhosa com quem a rodeia. Cultive a união familiar.

Saúde: Para evitar as pedras nos rins coma maçãs e beba muita água.

Dinheiro: Pode receber uma proposta que lhe dará mais poder material.

Pensamento positivo: Sei que tenho energia para alcançar as minhas metas.

Gémeos

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Faça novos planos com o seu mais que tudo. Entregue-se ao amor.

Saúde: Para fortalecer os ossos faça uma alimentação rica em cálcio. Também pode tomar um suplemento.

Dinheiro: Com habilidade convencerá um amigo a ajudá-la numa tarefa difícil.

Pensamento positivo: Vivo todos os momentos como se fossem únicos porque é isso que eles são… únicos!

Virgem

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: É provável que receba uma visita inesperada. Ficará muito feliz.

Saúde: Faça caminhadas ao ar livre. Relaxe e ganhe boas energias.

Dinheiro: Pode surgir uma despesa com a qual não contava. Conseguirá dar a volta à situação.

Pensamento positivo: Acredito que não há impossíveis. Alcanço a vitória porque acredito nela!

Capricórnio

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Proteja o seu amor. Não deixe que terceiros interfiram na sua vida.

Saúde: Possíveis enxaquecas. Beba chá de hortelã.

Dinheiro: Conseguirá ter bons resultados numa tarefa difícil. Está de parabéns.

Pensamento positivo: Mantenho-me fiel aos meus projetos, nunca desanimo!

Caranguejo

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Poderá realizar um sonho a nível sentimental. Espere sempre o melhor, e o Universo encarrega-se de fazer o resto.

Saúde: Organize o seu tempo para conseguir descansar.

Dinheiro: Período favorável no campo financeiro. Poderá receber dinheiro extra.

Pensamento positivo: Agradeço a Deus tudo o que tenho e vivo com dedicação e otimismo.