Horóscopo Diário - 8 de Agosto

08.08.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

SÁBIOS

Esta carta indica paz, ternura e bons conselhos. Propõe ainda ponderação e delicadeza ao conduzir as situações complicadas da vida.



Touro 21/4 a 21/5

O PÁSSARO

A liberdade do pássaro desenvolve a sua intuição permitindo um maior conhecimento, aumentando a sua sabedoria, mas tudo a seu tempo. Carta de liberdade e expansão.



Gémeos 21/5 a 20/6

O COMBOIO

Representa uma curta viagem. O comboio indica que algo está para chegar brevemente, Indica também que algo está para ser resolvido. Uma notícia a caminho.



Caranguejo 21/6 a 22/7

OS CAMINHOS

Esta carta mostra-nos um caminho limpo e sem obstáculos, colocando o livre-arbítrio nas mãos para a solução de todos os problemas. Carta de avanço.

Leão 23/7 a 22/8

TRABALHO

Esta carta fala do trabalho e de tudo a que nos propomos, é uma carta de esforço mas também de recompensa, o que semeamos colhemos.



Virgem 23/8 a 22/9

A CABRA

A cabra anuncia que deve agir com persistência para alcançar os seus objectivos. Use a sua inteligência para combater a falsidade e a inveja que o rodeia. Procure viver com sabedoria e fé.



Balança 23/9 a 22/10

O MAR

Símbolo de harmonia, abundância, riqueza e prosperidade. Anuncia lucros, bons negócios e estabilidade financeira, assim como a valorização laboral.



Escorpião 23/10 a 21/11

A GRAVIDA

Anuncia um nascimento ou um renascimento assim como uma aprendizagem e evolução. É a carta de apresentação de novas situações na sua vida.



Sagitário 22/11 a 21/12

A FAMÍLIA

Esta carta promete prosperidade, união e felicidade. Indica paz constante. Realização dos desejos a nível emocional e familiar.

Capricórnio 22/12 a 19/1

O CAVALO

Representa uma grande energia positiva, em que o poder a força e a acção estão sempre presentes. Anuncia mensagens e êxito de algo que ainda não está concretizado. Representa fidelidade de amigos próximos.



Aquário 20/1 a 18/2

A MALDADE

Esta carta indica infelicidade e ausência de esperança. Indica alguém com más intenções perto de si, cuidado com ciladas. Esteja atento.



Peixes 19/2 a 20/3

AS CHAVES

Esta carta indica o início de um período positivo, mas aconselha a confiar na sua intuição para encontrar soluções que o levarão ao sucesso.