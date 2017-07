Horóscopo Diário - 27 de Julho

27.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Aposte na sua felicidade.

Amor: Aproveite o dia e partilhe o que mais gosta de fazer com a pessoa amada.

Trabalho: Uma nova parceria poderá surgir. Avalie o seu desempenho.

Dinheiro: Estão protegidos créditos.

Saúde: Especial cuidado com as diabetes.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Contenha-se.

Amor: Poderá perder as forças para lutar por um amor. Seja mais calmo e menos precipitado nas suas decisões.

Trabalho: Estará estável, mas sem desenvolvimentos.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Faça mudanças na sua vida.

Amor: Tome decisões. Ainda que isso implique deixar para trás “uma vida”. Aposte em si e na sua felicidade.

Trabalho: Poderá iniciar uma nova fase. Será fundamental dar vida aos seus sonhos. Hoje é o dia!

Dinheiro: Faça pagamentos atrasados.

Saúde: Sujeito a dores reumáticas.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Liberte o que lhe vai na alma.

Amor: Deve falar e “abrir” o jogo. Verá uma relação tomar novos contornos se disser o que sente.

Trabalho: Terá capacidade para evoluir na sua carreira. Comunique as suas ideias.

Dinheiro: Entradas avolumadas.

Saúde: Dores de garganta.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja mais térreo.

Amor: Atitudes de outros poderão desiludi-lo. Aprenda a desconfiar mais das intenções perante si.

Trabalho: Está sob criticas e isso o deixará sem vontade de avançar.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: As preocupações poderão alterar-lhe o sono.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aprenda a decifrar os sinais do Universo.

Amor: Um pequeno problema poderá surgir e por isso tenha a capacidade de superar imprevistos.

Trabalho: Terá o Universo do seu lado, se agarrar o que “Ele” lhe trouxer.

Dinheiro: Faça compras e vendas.

Saúde: Equilibre as suas energias.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Controle os seus pensamentos.

Amor: Evite pessimismos e desconfortos com a pessoa amada.

Trabalho: Conseguirá atingir os seus objectivos se souber “jogar” com as suas capacidades e interesses.

Dinheiro: Sujeito a gastos excessivos.

Saúde: Instabilidade emocional.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Palavra de ordem: ponderação.

Amor: Saiba esperar pelo momento certo para actuar. Irá entender se descontrair mais e deixar o Universo actuar.

Trabalho: Não terá desenvolvimentos e será um dia em que a vontade de trabalhar o abandonará.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Mantenha a sua energia controlada.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Entenda o que pretende para a sua vida.

Amor: Tome decisões. Enfrente a vida e ouça o seu coração. Não deixe que ninguém interfira na sua palavra final. Mantenha-se firme.

Trabalho: Deve investir em várias áreas e oferecer novas opções à sua carreira.

Dinheiro: Recebimentos.

Saúde: Especial cuidado com a vista.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Faça uma viagem ao seu “Eu”.

Amor: Reflicta sobre as suas atitudes numa relação.

Trabalho: Deve prolongar prazos de entrega. Hoje não será um dia favorável para terminar tarefas.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Dores na coluna.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Seja feliz.

Amor: Uma noticia poderá deixá-lo muito feliz. Aproveite o dia com a pessoa amada.

Trabalho: Uma nova oportunidade surgirá.

Dinheiro: Obterá um bónus.

Saúde: Especial cuidado com joelhos.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Não tenha medo de acreditar.

Amor: Aposte numa relação. Faça valer os seus sentimentos e dê um novo ânimo à sua vida.

Trabalho: Poderá ter que fazer deslocações, mas em termos gerais será um dia muito positivo e produtivo.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Sujeito a dores lombares.