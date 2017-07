Horóscopo Diário - 18 de Julho

18.07.17

Capricórnio

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Evite uma possível separação. Ouça quem lhe quer bem.

Saúde: Para ter uma dose diária de vitamina C coma uma laranja por dia.

Dinheiro: Gira os seus recursos com inteligência para evitar um colapso financeiro.

Pensamento positivo: Sei que tudo se supera com força e confiança.

Aquário

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: O amor não é cego! Não perca a cabeça!

Saúde: O pão escuro ajuda a diminuir o risco de cancro.

Dinheiro: Guarde gastos extra para dias melhores. Cuide do que tem.

Pensamento positivo: Mantenho-me sempre serena e assim consigo ouvir a voz de Deus.

Gémeos

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Descubra a força que tem dentro de si. Coragem!

Saúde: Se sofre de problemas nas articulações coma peixe e evite o excesso de peso.

Dinheiro: Empenhe-se mais no seu trabalho.

Pensamento positivo: Que o Amor e a Felicidade sejam uma constante na minha vida!

Touro

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Não se prenda a mágoas do passado. Avance e seja feliz.

Saúde: Procure alimentar-se melhor e descansar mais.

Dinheiro: Tenha força e ânimo para afastar a derrota.

Pensamento positivo: Esqueço as tristezas do passado e vivo no presente!

Balança

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Seja mais flexível e respeite a opinião dos outros.

Saúde: Equilibrada. Mas convém que não se isole. Dê um passeio em boa companhia!

Dinheiro: Use a sua intuição para se defender de quem é falso para si.

Pensamento Positivo: Sei que o Universo me ama como sou!

Virgem

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Deixe-se de teimosias e seja feliz.

Saúde: Para ter as defesas em alta, coma mais fruta e legumes!

Dinheiro: Invista na sua formação. Parar é morrer.

Pensamento positivo: Estou grata por tudo o que já conquistei!

Carneiro

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Tenha os pés bem assentes na terra e não vá em fantasias.

Saúde: As folhas de valeriana são calmantes e são ótimas em saladas.

Dinheiro: Guarde os seus segredos para si, não confie demasiado.

Pensamento positivo: Deus está sempre ao meu lado. Dá-me força para lutar pelos meus sonhos.

Caranguejo

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: Se está só, pode surgir um novo amor na sua vida.

Saúde: Se tem tendência para sofrer de cãibras coma mais amendoins e bananas.

Dinheiro: Bom ambiente de trabalho.

Saiba que o cristal de Caranguejo é a Pedra da Lua, que lhes dá paz de espírito e sorte nos negócios.

Pensamento positivo: Escolho o que é melhor para mim!

Sagitário

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Seja mais dedicada ao seu par. Dê estabilidade à sua relação.

Saúde: Adote uma postura otimista perante a vida.

Dinheiro: Pode fazer um novo negócio. Mantenha-se alerta e tudo correrá bem.

Pensamento positivo: Com sabedoria, abro novas portas na minha vida.

Escorpião

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Procure ser mais compreensiva. Proteja a relação.

Saúde: Seja otimista. A vida leva-se melhor assim.

Dinheiro: Os seus esforços serão reconhecidos e recompensados.

Pensamento Positivo: Supero os meus medos, valorizo as minhas qualidades.

Peixes

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Leve a magia para a sua relação, reacenda a paixão.

Saúde: As hortaliças e os legumes ajudam a vencer a fadiga muscular.

Dinheiro: Convencerá um amigo a ajudá-la numa tarefa difícil.

Pensamento positivo: Perdoo os outros e a mim mesma! Aceito ser feliz.

Leão

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Mantenha a chama acesa, surpreenda a sua cara-metade.

Saúde: Tendência para melhorar de um problema de saúde.

Dinheiro: Fará bons negócios graças à sua iniciativa.

Pensamento positivo: Eu sou uma vencedora!