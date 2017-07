Horóscopo Diário - 11 de Julho

11.07.17

Leão

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Afaste o pessimismo, seja mais confiante.

Saúde: Uma boa noite de sono dá-lhe mais energia! Dinheiro: Organize bem as suas tarefas.

Pensamento positivo: Aprendo com os desafios e torno-me mais forte!

Peixes

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Invista na união, procure ser feliz.

Saúde: Pode ter falta de vitaminas. Coma mais fruta.

Dinheiro: Você é capaz, acredite mais em si!

Pensamento Positivo: Protejo-me do que não me faz bem!

Gémeos

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Dê o seu ombro amigo a um familiar que esteja carente.

Saúde: O feijão-verde é um bom aliado contra a prisão de ventre e ajuda a baixar o colesterol.

Dinheiro: Bom período para fazer uma poupança.

Pensamento Positivo: Mostro ao Mundo toda a luz que existe em mim.

Virgem

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Escolha o que for melhor para si.

Saúde: Coma mais sopa. Ajuda a manter o organismo saudável.

Dinheiro: Procure formas de rentabilizar as finanças. Dinheiro parado não cresce.

Pensamento positivo: Dedico o meu tempo livre às pessoas importantes para mim.

Sagitário

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Uma relação saudável só se consegue com confiança.

Saúde: Pode ter insónias, fruto de algumas preocupações. Procure relaxar.

Dinheiro: Controle as despesas.

Pensamento positivo: Liberto-me do passado e vivo o presente com confiança!

Caranguejo

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Aproveite bem os momentos com o seu amor. Fortaleçam os laços.

Saúde: Tendência para dores de estômago. Tome chá de hortelã.

Dinheiro: Evite cobrar dos outros aquilo que também não consegue fazer.

Saiba que os nativos de Caranguejo são muito apegados às recordações e adoram presentes como uma foto de família.

Pensamento positivo: A pressa é inimiga da perfeição e a calma é o segredo dos que alcançam o sucesso.

Aquário

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: A vida familiar está recheada de momentos de partilha.

Saúde: Para prevenir a anemia coma espinafres e beterraba. Dinheiro: Terá maturidade para conquistar as suas metas.

Pensamento positivo: Aceito os desafios positivos que a vida me oferece.

Touro

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Seja sincera, abra o seu coração.

Saúde: Tenha cuidado com os esforços que faz, evite dores nas costas.

Dinheiro: Esteja à altura dos desafios. Você consegue!

Pensamento positivo: É na voz silenciosa da minha consciência que encontro a voz de Deus.

Balança

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Alimente a sua relação com manifestações de carinho.

Saúde: Para ter mais ânimo tome um bom pequeno-almoço logo pela manhã.

Dinheiro: Evite gastar mais do que precisa. No poupar está o ganho.

Pensamento positivo: Estou sempre a aprender coisas novas!

Capricórnio

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Um amigo pode precisar de si. Mostre-se disponível para ouvi-lo.

Saúde: Observe a natureza e inspire-se nela para recuperar a harmonia.

Dinheiro: Dê atenção às suas obrigações. Cumpra todos os deveres.

Pensamento positivo: Cultivo a paz e a serenidade na minha vida.

Carneiro

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Seja paciente, dê um passo de cada vez.

Saúde: Faça uma dieta cuidada. Corte no sal e no açúcar.

Dinheiro: Esteja atenta ao que se passa à sua volta.

Pensamento positivo: Tenho força e mantenho o equilíbrio perante as dificuldades.

Escorpião

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Tome a iniciativa e convide o seu par para sair da rotina.

Saúde: Mantenha-se em forma praticando exercício físico suave.

Dinheiro: Mostre empenho e dedicação no seu trabalho.

Pensamento positivo: Amo a vida a cada instante que passa!