Horóscopo Diário - 3 de Abril

03.04.17

Escorpião

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Distraia-se com a sua cara-metade. Não se renda à tristeza!

Saúde: Dê atenção aos seus ouvidos. Evite sair para o frio logo após o banho.

Dinheiro: Seja mais cuidadosa nas atitudes.

Pensamento positivo: Ganho o respeito dos outros respeitando-me a mim própria.

Capricórnio

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade.

Amor: Aja com prudência. O amor exige trabalho e empenho.

Saúde: Seja otimista. A vida leva-se melhor assim.

Dinheiro: Esforce-se por cumprir as tarefas que lhe destinam.

Pensamento positivo: A cada manhã fico grata ao Universo por mais um dia que começa.

Sagitário

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Pode sentir-se insegura. Diga ao seu par o que lhe vai na alma.

Saúde: É possível que se sinta tensa. Se puder faça uma massagem.

Dinheiro: Seja prudente nos comentários que faz. Não coloque a carreira em risco.

Pensamento positivo: O meu espírito de sacrifício e disciplina dão-me motivação para avançar.

Leão

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Seja atenciosa com as pessoas que ama.

Saúde: Faça natação para eliminar dores nas costas.

Dinheiro: Momento favorável para colocar em marcha um projeto. Poderá ter de fazer uma viagem.

Pensamento positivo: Gosto de mim e aceito-me como sou!

Carneiro

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: A vida familiar está recheada de momentos de partilha. Saúde: Faça meditação, alivia o stress e promove a paz interior.

Dinheiro: Possíveis mudanças que envolvem mais responsabilidade. Força!

Saiba que as pessoas com ascendente Carneiro são impulsivas, dinâmicas e rápidas.

Pensamento positivo: Os sacrifícios ensinam-me a ser mais forte!

Aquário

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Dedique mais tempo à família. Faça programas divertidos.

Saúde: Tendência para dores de cabeça. Vigie a tensão arterial.

Dinheiro: Corte nas despesas. No poupar está o ganho.

Pensamento positivo: Ser otimista faz bem à saúde.

Gémeos

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Faça novos planos com o seu amor. Torne a relação mais forte.

Saúde: Alivie a tensão muscular tomando um banho quente.

Dinheiro: Com habilidade convencerá o seu chefe a dar-lhe novas tarefas.

Pensamento positivo: Para afastar a nostalgia, encho o coração de alegria!

Caranguejo

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: O seu par pode fazer-lhe uma surpresa. Deixe-se conquistar.

Saúde: Cuidado com os fritos. A sua vesícula pode ressentir-se.

Dinheiro: Está em maré de sorte. Aproveite para fazer um negócio.

Pensamento positivo: Acredito em Deus e Ele ajuda-me a ser uma pessoa melhor.

Virgem

Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Um amigo pode precisar de apoio. Seja generosa.

Saúde: É essencial que descontraia. Faça um passeio ao ar livre.

Dinheiro: Fase de muito trabalho. O seu empenho será recompensado.

Pensamento positivo: A minha luz interior ilumina o sorriso de todos os que me rodeiam.

Balança

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Procure cultivar a harmonia e o romantismo na sua relação.

Saúde: Pode sentir-se cansada. Ganhe energia com banana e espinafres.

Dinheiro: No trabalho seja firme, justa e imparcial. Crie uma carreira próspera.

Pensamento positivo: Enfrento os meus medos e conquisto a felicidade.

Peixes

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Se está só, é possível que se cruze com a pessoa que idealizou para si. Esteja atenta!

Saúde: Anda com vontade de comer doces? Coma gelatina!

Dinheiro: Poderá ter uma alegria no trabalho. Merece tudo de bom.

Pensamento positivo: Ser otimista faz bem à saúde, por isso sorrio mais!

Touro

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Na vida não há impossíveis. Lute pelo que mais deseja.

Saúde: Coma frutos do mar. Ricos em zinco e selénio, são bons para o cérebro e coração.

Dinheiro: Terá oportunidade de concretizar um sonho a nível profissional.

Pensamento positivo: O amor de quem gosta verdadeiramente de mim faz sorrir a minha alma.