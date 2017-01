Horóscopo Diário - 19 de Janeiro

19.01.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Viva intensamente.

Amor: Poderá fazer novas amizades. Estará disposto a viver com alegria os momentos.

Trabalho: Terá dificuldade em realizar as suas tarefas. Seja mais responsável.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Confie no Universo.

Amor: Poderá receber notícias de quem ama. Mantenha-se perto de quem o faz feliz.

Trabalho: Novas propostas terão de ser analisadas. Atenção pois poderá por razões externas não aceitar.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Estável.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Controle-se.

Amor: Terá conflitos e perdas afectivas. Seja mais calmo na hora de falar e expor os seus sentimentos.

Trabalho: Não se desoriente. Faça as suas tarefas com coerência. Algo poderá correr menos bem.

Dinheiro: Não gaste demasiado.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Abrace quem ama.

Amor: Estará muito afável. Irá demonstrar o seu amor pela cara-metade. Invista numa relação.

Trabalho: Será um dia muito atarefado. Desempenhe as suas tarefas e crie novos projectos.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores no estômago.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Viva mais para si.

Amor: Poderá sentir-se só e desamparado. Calma, aprenda a lidar melhor com a sua independência.

Trabalho: Um projecto poderá não ser bem sucedido. No entanto, invista no que acredita, pois terá reconhecimento.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Olhe para dentro de si.

Amor: Terá necessidade de se afastar. Precisa de dar um rumo à sua vida, mas entenda o que se passa consigo.

Trabalho: Adie prazos. Não conseguirá cumprir os seus compromissos. Dê mais tempo para terminar tarefas.

Dinheiro: Entradas lentas.

Saúde: Dificuldades nas recuperações.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja mais positivo.

Amor: Cuidado com a forma como fala. Uma relação poderá sofrer uma ruptura. É isso que quer? Então pense bem antes de falar.

Trabalho: Um projecto poderá terminar. Coloque em prática as suas ideias para melhorar este sector.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Dificuldades.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: Um assunto do Passado poderá ser abordado. Seja mais compreensivo.

Trabalho: Um projecto poderá não avançar no tempo que gostaria. Vá com calma, pois poderá perder o entusiasmo facilmente.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Faça caminhadas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Dê um passo de cada vez.

Amor: A sua situação estará protegida. Não será um dia de investidas, mas tranquilidade.

Trabalho: Não conte com respostas. Continue a trabalhar nos seus projectos, mas sem pressa.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Estável.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja feliz!

Amor: Um pequeno atrito familiar poderá deixá-lo aborrecido. No entanto, conseguirá resolver assuntos.

Trabalho: Seja mais persistente. Precisa de ter mais garra para terminar os seus projectos.

Dinheiro: Peça o que lhe é de direito.

Saúde: Sujeito a alergias.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Dê tempo ao tempo.

Amor: Poderá não ter certezas do seu futuro amoroso. Por isso, analise os seus sentimentos, mas sem prazos.

Trabalho: Apresente os seus projectos. Saiba aguardar pelas respostas, com calma.

Dinheiro: Faça melhor gestão aos seus gastos.

Saúde: Esteja atento a sintomas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Ajude mais!

Amor: A sua energia estará muito positiva. Espalhe e partilhe essas boas vibrações com quem lida.

Trabalho: Um projecto poderá ficar resolvido com a sua ajude. Não meça esforços. Dedique-se.

Dinheiro: Ofereça presentes.

Saúde: Sujeito a resfriados.