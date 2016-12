Horóscopo Diário - 28 de dezembro

28.12.2016

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Lute pelos seus desejos.

Amor: Mesmo que sofra um afastamento conseguirá ir ao encontro da sua felicidade. Não deixe para amanhã o que o deixa feliz.

Trabalho: Terá desenvoltura e determinação para avançar com um projecto. Estará imparável.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Seja persistente.

Amor: Insista na sua felicidade. Não deixe de lutar por quem ama. Será recompensado.

Trabalho: Terá pequenos atritos, mas o caminho será o da vitória. Valerá a pena o seu esforço.

Dinheiro: Peça o que lhe é de direito.

Saúde: Sujeito a alergias.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Diga o que sente.

Amor: Sentir-se-á magoado em relação a alguém. No entanto irá dedicar-se ao amor e dizer o que lhe vai na alma. Será positivo falar.

Trabalho: Os seus projectos ganharão forma. Prepare-se para trabalhar, mas também terá a recompensa merecida.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Especial cuidado com o estômago.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Seja crente!

Amor: Poderá sentir insucesso nas suas investidas até aqui. A verdade é que as boas notícias chegarão e ficará muito feliz.

Trabalho: Terá uma proposta. No entanto, poderá ser algo que não idealizou. Aceite novos desafios mesmo que neste momento sinta que não são para si.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Seja ambicioso.

Amor: De tudo fará para alcançar o Amor. As suas conquistas serão correspondidas.

Trabalho: Não será fácil, mas conseguirá o que deseja. Terá que manobrar situações, mas seja consciente dos seus actos.

Dinheiro: Gastos exagerados.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Sinta Paz Interior.

Amor: Viverá bem consigo mesmo, apesar de não sofrer grandes evoluções neste sector. O importante é que se sinta confortável.

Trabalho: Estará calmo e tudo fluirá bem. Dê continuidade às suas actividades. Conseguirá resolver pequenas complicações que surjam.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Harmonize as suas energias.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Deixe o Universo actuar.

Amor: Nada acontece por acaso, por isso deixe fluir. Não contrarie os acontecimentos naturais. Aproveite os momentos.

Trabalho: Mesmo que surjam imprevistos, terá capacidade de resolução. Em breve terá melhorias neste sector.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Dê continuidade a tratamentos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Andará muito misterioso. Dificilmente demonstrará os seus sentimentos. Será um dia com alguma contenção.

Trabalho: Não revele os seus projectos. A seu tempo entenderá quando deverá divulgá-los.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais positivo.

Amor: Poderá prender-se a assuntos do Passado e dificultar a sua vida amorosa. Seja mais amável e liberte-se de amarras.

Trabalho: Quererá fazer mais do que pode. O tempo não permitirá que termine trabalhos. Seja activo e confiante das suas capacidades.

Dinheiro: Sujeito a despesas.

Saúde: Especial cuidado com a coluna.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Seja exigente consigo mesmo.

Amor: Quererá impor a sua presença e será um conquistador nato. Invista numa relação amorosa.

Trabalho: Dará nas vistas e por isso ganhará a confiança dos seus superiores. Mostre confiança no que faz.

Dinheiro: Estável, mas não gaste mais do que pode.

Saúde: Sujeito a stress.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja compreensivo.

Amor: Está sujeito a conflitos. Entenda a outra parte sem julgamentos. Adopte uma postura calma quando falar e mostrar o seu ponto de vista.

Trabalho: Sentirá necessidade de mais. Mas as suas forças poderão faltar-lhe. Pense no que gostaria de realizar.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço extremo.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Não se deixe vencer por um “não”.

Amor: Sentirtá que uma relação não dará certo. Aproveite os bons momentos e liberte-se do que lhe traz infelicidade.

Trabalho: Mesmo que surjam dificuldades, não desespere. A seu tempo o seu caminho irá abrir-se e trazer o que necessita para se sentir realizado.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Cuide da sua saúde.