Horóscopo Diário - 23 de Agosto

23.08.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Pensamentos negativos, trazem dificuldades à nossa vida. Vença os obstáculos com positivismo.

Amor: Uma discussão irá tirá-lo do sério. Não tome decisões precipitadas.

Trabalho: Acabe trabalhos. No entanto, comece a pensar no próximo objectivo a atingir.

Dinheiro: Terá um gasto inesperado.

Saúde: Dificuldade em recuperar um estado.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: A nossa vontade é superior a tudo.

Amor: Aja com o coração. Se sente faça. Nada como ser feliz com o que nos faz bem.

Trabalho: Conte com uma nova situação, que poderá deixá-lo baralhado.

Dinheiro: Ganhos vindos de várias áreas.

Saúde: Pequenos problemas em órgãos duplos.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja reservado.

Amor: Poderá manter secretismo numa relação.

Trabalho: Seja cauteloso nas suas palavras.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Esteja atento a sintomas.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja activo.

Amor: Irá focar-se em assuntos do passado que apenas lhe trazem infelicidade.

Trabalho: Irão bloquear os seus movimentos. Mostre que tem uma palavra a dizer. Faça mais por si.

Dinheiro: Despesas.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Seja autónomo.

Amor: Aprenda a viver consigo mesmo. Mime-se.

Trabalho: Faça valer os seus projectos pessoais. Mostre-se.

Dinheiro: Gaste em proveito próprio.

Saúde: Cuide da sua beleza.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Descontraia e viva positivo e feliz com os seus pensamentos.

Amor: Estará numa situação confortável e nada fará para alterar.

Trabalho: Conseguirá resolver facilmente pequenos problemas. Tudo estará a seu favor.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja responsável.

Amor: Poderá dizer o que sente, no momento, mas não conseguirá assumir de facto compromissos.

Trabalho: Está descontrolado e com vontade de deitar tudo a perder. Acalme-se.

Dinheiro: Seja comedido.

Saúde: Sujeito a depressões.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Assuma a felicidade com quem lhe faz bem.

Amor: Conte com renovações de laços. Será um dia fantástico.

Trabalho: Aceite novos trabalhos. Está protegido.

Dinheiro: Ajude quem precisa.

Saúde: Especial atenção a pequenos problemas de foro respiratório.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aceite as “ordens” do Universo.

Amor: Poderá ser contrariado. Ao lidar mal com contratempos, conte com problemas.

Trabalho: Uma oportunidade espera por si. Depende da sua atitude.

Dinheiro: Oscilações.

Saúde: Harmonize as energias.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Mude de atitude.

Amor: Acabe com o sofrimento. Inicie uma nova fase olhando mais por si.

Trabalho: Aceite novos desafios, priorizando os seus projectos.

Dinheiro: Pague dívidas.

Saúde: Dores ósseas.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Exponha-se.

Amor: Irá abrir o seu coração. Falar sobre o que sente será fundamental para que o amor esteja presente ao longo do dia.

Trabalho: Terá muito para fazer e será bem sucedido.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Tenha mais iniciativa.

Amor: Terá instabilidade e atrairá o que não quer.

Trabalho: Conte com novidades. Inove.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle a tensão arterial.