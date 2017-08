Horóscopo Diário - 22 de Agosto

22.08.17

Virgem

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Procure ser mais carinhosa para não ter desgostos.

Saúde: Sistema respiratório fragilizado. Afaste-se de ambientes poluídos.

Dinheiro: Pode comprar um mimo para se animar.

Saiba que o Sol entra hoje em Virgem, o que traz boas energias a quem é deste signo!

Pensamento Positivo: Estar triste ou alegre depende só de mim. E eu escolho ser feliz!

Sagitário

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Todos temos defeitos. Aceite as pessoas como elas são.

Saúde: Poderá sofrer de tensão nos ombros. Tome um banho de água quente.

Dinheiro: O seu esforço será recompensado.

Pensamento positivo: Sempre que tenho dúvidas peço ajuda a Deus!

Escorpião

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Aja com prudência e proteja-se da falsidade alheia. Defenda o seu amor com garra e coragem.

Saúde: Seja otimista. A vida leva-se melhor assim.

Dinheiro: Esforce-se por cumprir as tarefas que lhe são destinadas.

Pensamento positivo: Dedico-me só a quem me quer bem.

Aquário

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: A vida familiar está recheada de momentos de partilha. Aproveite bem!

Saúde: Faça meditação. Esta prática alivia o stress e promove a paz interior.

Dinheiro: Possíveis mudanças que envolvem maiores responsabilidades. Força!

Pensamento positivo: Sei que as coisas mais simples da vida são as mais importantes!

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Poderá desenvolver novos projetos a dois.

Saúde: Beba pelo menos 1,5 litros de água por dia. Mantenha-se sempre bem hidratado, principalmente se estiver na praia.

Dinheiro: Evite levar a mal tudo o que lhe dizem. Saiba ouvir e pense duas vezes antes de falar.

Pensamento positivo: Alcançar o bem-estar depende de mim! Dou o meu melhor.

Caranguejo

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Dinamize a sua relação, convide o seu par para fazer um programa diferente.

Saúde: O açúcar faz mal. Previna a diabetes no futuro tendo mais cuidado com o que come.

Dinheiro: Pode receber boas notícias. O segredo do sucesso é dar sempre o seu melhor.

Pensamento positivo: Sei que sou capaz de concretizar os meus sonhos!

Leão

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Vai ter força para ultrapassar um momento menos positivo a nível familiar.

Saúde: Mantenha-se jovem por mais tempo comendo uvas.

Dinheiro: Aposte no crescimento profissional. Inscreva-se num curso.

Pensamento positivo: Tenho ainda mais força nos momentos difíceis.

Carneiro

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Uma discussão poderá abalar a sua tranquilidade. Procure entender-se com a sua cara-metade.

Saúde: Se quer perder uns quilinhos a mais coma sopas e saladas.

Dinheiro: Pode por em marcha um projeto importante. A estabilidade está perto.

Pensamento positivo: Encontro as respostas de que preciso dentro do meu coração.

Balança

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Faça programas divertidos com o seu mais que tudo. Fomente a amizade na relação.

Saúde: Tendência para dores de cabeça. Vigie a tensão arterial.

Dinheiro: Corte nas despesas. No poupar está o ganho.

Pensamento positivo: Sou solidária com quem me rodeia.

Gémeos

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Dedique tempo às pessoas que ama. Lembre-se que o amor alegra o coração.

Saúde: Faça refeições ligeiras e variadas. Vai sentir-se mais leve e saudável.

Dinheiro: A sorte está do seu lado. Poderá receber boas notícias.

Pensamento Positivo: Desejo que tudo o que é belo seja atraído para junto de mim!

Peixes

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Se está só, pode conhecer alguém que vai despertar o seu interesse.

Saúde: Irá sentir-se em plena forma. Continue assim!

Dinheiro: Dia ótimo para trabalhar em equipa. Várias cabeças pensam melhor do que uma.

Pensamento positivo: Tenho o poder e o conhecimento necessários para realizar os meus projetos.

Touro

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Uma pessoa próxima pode fazer-lhe uma surpresa romântica. Deixe-se conquistar!

Saúde: Dormir bem é essencial. Procure descansar mais horas.

Dinheiro: Está em maré de sorte. Aproveite para fazer um negócio ou avançar com um projeto.

Pensamento positivo: A minha maior ambição é ser feliz.