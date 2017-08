Horóscopo Diário - 18 de Agosto

18.08.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Assuma a realidade.

Amor: Sentirá tristeza ao longo do dia. Poderá ter criado demasiadas expectativas em relação a alguém. Nem tudo o que parece, é.

Trabalho: Seja cauteloso e não acredite em promessas. Poderá ser enganado.

Dinheiro: Confira sempre o troco. Está negativado.

Saúde: Sujeito a noites mal dormidas.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Esteja preparado para o imprevisto.

Amor: Há situações que se podem repetir e deixá-lo aborrecido. Talvez precise de aprender com o passado.

Trabalho: Terá pequenos problemas, mas que serão resolvidos. No entanto, não deixará de ser um dia complicado, pois será surpreendido.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Oscilações energéticas.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Os sonhos são para ser realizados.

Amor: Apaixone-se e viva intensamente. Dia excelente para namorar e sentir novamente as “borboletas no estomago”.

Trabalho: Terá contrariedades. No entanto, a sua persistência fará com que ultrapasse com sucesso qualquer situação menos fácil.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Aumente a sua auto-estima.

Amor: Sentirá negativismo ao seu redor. Os seus pensamentos não ajudarão a que ultrapasse esta fase menos favorável. Contrarie esta tendência.

Trabalho: Um trabalho poderá chegar ao fim. Abra a porta a novos projectos. Não baixe os braços.

Dinheiro: Sujeito a despesas inesperadas.

Saúde: Quebras.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Alimente a sua alma com o que lhe faz bem.

Amor: Precisa de amar intensamente. Então, não contrarie os seus pensamentos. Se deseja, alcance.

Trabalho: Estará sujeito a escolhas. Por isso decida com alguma rapidez e entregue-se de corpo e alma a novos projectos

Dinheiro: Não gaste sem pensar.

Saúde: Estável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Aja com sabedoria.

Amor: Sentirá frieza e monotonia. No entanto, não estará incomodado com este estado.

Trabalho: Encontrará paz e serenidade nas suas tarefas. Está protegido.

Dinheiro: Estagnação.

Saúde: Cansaço extremo.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Ame-se!

Amor: Pense mais em si. Dê mais a si e passe mais tempo consigo mesmo.

Trabalho: Actuará com distinção. Irá brilhar.

Dinheiro: Gaste em proveito próprio.

Saúde: Dores nos pés.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: “Caminhe” com tempo. A pressa é inimiga.

Amor: Seja mais ponderado na sua investida. Com calma tudo se consegue.

Trabalho: Se possível, adie prazos. Precisa de melhorar um trabalho.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Dores nas costas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Acredite, tenha Fé, pois hoje é um dia especial.

Amor: Dia feliz! Terá notícias que há muito aguarda.

Trabalho: As respostas irão chegar. Será um dia em cheio.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Aprenda a descontrair e a saborear a vida.

Amor: Abra o seu coração e aventure-se. Viva o momento, e esqueça o mundo.

Trabalho: Terá capacidade criativa para sobressair num projecto.

Dinheiro: Entradas em pequenas quantias.

Saúde: Instável.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Se tem dúvidas, pergunte. Viver na incerteza, não resolve nada.

Amor: Há assuntos que devem de ser clarificados. Por isso, vá ao fundo das questões.

Trabalho: Seja mais rigoroso no seu trabalho.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Alimente-se melhor.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Liberte-se.

Amor: As forças não acompanharão as suas vontades. Faça mais por acontecer.

Trabalho: Terá dificuldade em agir. O medo e a insegurança poderão apoderar-se de si.

Dinheiro: Sofrerá limitações.

Saúde: Dores de cabeça.