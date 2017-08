Horóscopo Diário - 17 de Agosto

17.08.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Acalme as suas energias, para não dar um passo em falso.

Amor: Irá fazer das suas. Não medirá esforços para obter as respostas que precisa.

Trabalho: Tenha cuidado com quem o queira prejudicar.

Dinheiro: Gastos supérfluos.

Saúde: Sujeito a ansiedade.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Fale de “cabeça fria”. Cuidado com a impulsividade.

Amor: Poderá deitar tudo a perder. Fale quando tiver factos e não suposições.

Trabalho: Um processo pode terminar. Abra a porta a outras oportunidades.

Dinheiro: Despesas inesperados.

Saúde: Dificuldade em recuperações.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja cauteloso.

Amor: Estará mais calado do que habitual. Há factos que não quer revelar.

Trabalho: Estão protegidos acordos/contratos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Inicie um processo de mudança. Comece por si.

Amor: Há assuntos que têm de terminar por completo. Continuar com o passado, no presente, não será saudável para ninguém.

Trabalho: Um projecto poderá ganhar “asas”. Invista em si.

Dinheiro: Acabe com despesas.

Saúde: Dores ósseas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Mantenha-se firme nas suas decisões.

Amor: Nem tudo estará claro. Não passe este dia sem tirar questões “a limpo”.

Trabalho: Poderá firmar um acordo. Não se dê a falhas.

Dinheiro: Seja regrado nos gastos.

Saúde: Alimente-se correctamente.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Fique atento aos Sinais do Universo.

Amor: Conte com dificuldades. Poderá ser apanhado de surpresa com revelações.

Trabalho: Uma oportunidade espera-o. Agarre!

Dinheiro: Inconstante.

Saúde: Harmonize as energias.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense antes de agir.

Amor: Estará pensativo. Averigue antes de falar.

Trabalho: Sujeito a avaliações. Confie em si.

Dinheiro: Gira melhor as suas finanças.

Saúde: Faça análises.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Aproveite a vida ao máximo.

Amor: Namorisque bastante. Evite afectos que o levem a assumir compromissos.

Trabalho: Seja criativo e tenha iniciativa.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Controle-se!

Amor: Estará perdido e sem rumo. Dificilmente conseguirá controlar as emoções.

Trabalho: Faça alterações num projecto.

Dinheiro: Evite gastos desmedidos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Lute por uma vida mais feliz.

Amor: Terá desenvolvimentos e progressos. Mas não se esqueça de pensar em si.

Trabalho: Conseguirá progressos na carreira. Ninguém o irá parar.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Dores na zona lombar.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Dê tempo ao tempo.

Amor: Estará perdido e com dificuldade em obter respostas, dentro de si.

Trabalho: Dificuldade em ver desenvolvimentos. Saiba esperar.

Dinheiro: Atrasos.

Saúde: Dores nas costas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute para alcançar os seus desejos.

Amor: Viverá lutas interiores e poderá demonstrar descontentamento.

Trabalho: Hoje exige-se maior esforço.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Alergias.