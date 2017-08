Horóscopo Diário - 13 de Agosto

13.08.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Seja feliz.

Amor: Estará numa fase extraordinária. A esperança entrará no seu coração.

Trabalho: Conseguirá alcançar os seus sonhos.

Dinheiro: Poderá receber um bónus.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Evite pessimismos.

Amor: Estará conflituoso. As suas atitudes bruscas poderão fazer quebrar laços numa relação.

Trabalho: Sujeito a perdas. Tenha cautela.

Dinheiro: Despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldades.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Mantenha atitudes equilibradas.

Amor: Acalme ânimos. Terá a capacidade de ser compreensivo.

Trabalho: Não obterá as respostas que queria. Deve aguardar pacientemente.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Enfrente as situações.

Amor: Poderá deixar o seu companheiro baralhado, devido às suas atitudes. Seja mais correcto.

Trabalho: Poderá firmar um estado. Está numa fase positivo.

Dinheiro: Equilibre as suas finanças.

Saúde: Alimente-se melhor.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja mais pacífico.

Amor: Uma relação poderá não dar os frutos que idealizou. Não desanime, pois melhores dias chegarão.

Trabalho: Sentirá que os seus esforços foram em vão. Aprenda a esperar.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Não desanime perante o primeiro “não”.

Amor: O seu companheiro poderá criticar uma atitude sua. Acredite na sua voz activa.

Trabalho: Nem tudo será como pretendia. No entanto, deixe a “poeira” assentar.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Insónias.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Siga a sua voz interior.

Amor: Manterá segredos numa união. Evite falar como forma cautelosa.

Trabalho: Estabeleça acordos. Seja prudente quanto ao que lhe for prometido.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça exames.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Pense bem antes de tomar qualquer decisão.

Amor: Deve ir ao “fundo da questão”. Evite ilusões.

Trabalho: A sua prestação estará sob avaliação. Não tema.

Dinheiro: As suas finanças necessitam de ser melhor geridas.

Saúde: Faça análises de rotina.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Se idealizou, realize!

Amor: Estará disposto a investir numa relação. No entanto, não se dê a compromissos, nesta fase.

Trabalho: Seja criativo e procure inovar. Aposte em novos projectos.

Dinheiro: Pequenas entradas.

Saúde: Instável.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Conquiste!

Amor: Estará disposto a “picar” a sua cara-metade. Irá desestabilizar uma união.

Trabalho: Esforce-se mais para alcançar os seus objectivos.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Sujeito a alergias.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Acalme-se interiormente.

Amor: Andará afastado e com necessidade de encontrar um rumo para a sua vida.

Trabalho: Adie projectos. Hoje não será o melhor dia para entregar trabalhos.

Dinheiro: Terá atrasos nos recebimentos.

Saúde: Dificuldades na visão. Vá ao oftalmologista.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Olhe para si, em primeiro plano.

Amor: Deve ser mais independente numa relação.

Trabalho: Procure realizar-se em projectos próprios.

Dinheiro: Gaste de forma prazerosa.

Saúde: Estável.