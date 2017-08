Horóscopo Diário - 12 de Agosto

12.08.17

Escorpião

Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Alguns conflitos podem resultar numa separação. Se quer evitá-la, acalme-se.

Saúde: Evite o nervosismo, pois pode afetar a saúde.

Dinheiro: É conveniente que mude de atitude. Tristezas não pagam dívidas.

Pensamento positivo: Desenvolvo estratégias que melhoram a minha autoestima.

Gémeos

Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Deixe as preocupações de lado e dê mais atenção à família, ela merece!

Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.

Dinheiro: Terá oportunidade para dar um passo importante, mas tenha cuidado. Proteja-se de promessas falsas.

Pensamento positivo: A minha intuição é a mais sábia conselheira!

Sagitário

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Passe mais tempo junto de quem ama. Ganhe novas energias.

Saúde: Combata a falta de ânimo, arrebite!

Dinheiro: Período mais difícil no trabalho. Jogue sempre pelo seguro.

Pensamento positivo: Eu luto pela minha felicidade!

Balança

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Pense mais nos sentimentos do seu par. Concentre-se em fazê-lo feliz.

Saúde: Afaste os maus pensamentos.

Dinheiro: Não seja avarenta. A generosidade pode trazer-lhe recompensas.

Pensamento positivo: Vivo alegre e otimista.

Virgem

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Se errou, reconheça. A teimosia não leva a lugar nenhum.

Saúde: Para perder peso tome chá verde com gengibre fresco ralado.

Dinheiro: Seja inteligente na gestão das finanças. Gaste só aquilo que pode.

Pensamento positivo: Todos os dias agradeço a Deus as graças que me dá.

Aquário

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Os familiares podem estranhar a sua ausência. Não se afaste.

Saúde: Evite fazer esforços.

Dinheiro: Boa fase para refletir sobre a sua vida financeira.

Pensamento positivo: Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa.

Capricórnio

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Pode ser útil a uma pessoa próxima que atravessa um problema.

Saúde: É conveniente que perca alguns quilos. Faça uma pequena dieta.

Dinheiro: Concentre-se nas suas funções e desempenhe-as com prazer. O trabalho correrá melhor.

Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade.

Leão

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: O amor poderá reinar na sua vida. Mantenha-se otimista.

Saúde: Coma mais legumes e fortaleça o organismo.

Dinheiro: Fase favorável no que respeita ao dinheiro. Amealhe. O seguro morreu de velho!

Saiba que o cristal Olho de Tigre transmite força e resistência aos nativos de Leão.

Pensamento Positivo: Trato quem me rodeia com respeito e amor. Sou mais feliz.

Touro

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Com sabedoria conseguirá superar a desavença com um familiar.

Saúde: Sem preocupações. Continue a alimentar-se bem.

Dinheiro: Se anda a gastar de mais, feche os cordões à bolsa.

Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir, assim corre tudo bem!

Peixes

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Evite dar ouvidos a terceiros. Ouça mais o seu coração.

Saúde: Observe a natureza e recupere a harmonia interior.

Dinheiro: Período equilibrado nas finanças. Desfrute desta fase.

Pensamento positivo: Sou a minha melhor amiga!

Caranguejo

Carta do Dia: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: É importante que esteja presente nos encontros de família. Podem sentir a sua falta.

Saúde: Proteja os seus ossos tomando cálcio diariamente.

Dinheiro: Possibilidade de problemas no trabalho. Tudo acabará bem. Coragem!

Pensamento positivo: Começo o dia com um sorriso no rosto.

Carneiro

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Evite ser dependente da pessoa amada. Valorize-se mais.

Saúde: Possibilidade de ser afetada por dores de ouvidos. Cuidado.

Dinheiro: Pode receber elogios. Verá a importância que tem o seu trabalho.

Pensamento positivo: Os meus sonhos tornam-se em realidade, porque cultivo-os com esperança e amor.