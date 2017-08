Horóscopo Diário - 11 de Agosto

11.08.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Mantenha-se atento.

Amor: Deve tirar questões a limpo. Investigue.

Trabalho: Está sujeito a avaliações.

Dinheiro: Seja cauteloso nos seus gastos.

Saúde: Faça análises.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Aprenda a controlar os seus impulsos.

Amor: Estará intolerante com pequenas questões.

Trabalho: Seja mais calmo. Nem sempre conseguirá acolher as opiniões de colegas.

Dinheiro: Sujeito a perdas.

Saúde: Cautela com agravamentos.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Saboreie a vida.

Amor: Aproveite o dia para namoriscar.

Trabalho: Concentre-se nas suas tarefas. Dia de muita azafama.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Controle os níveis de colesterol.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Saia de estados de apatia.

Amor: Sentirá necessidade de respirar novo ar. Liberte-se.

Trabalho: Não deixe que os outros façam o que querem, de si. Mostre que também tem opinião.

Dinheiro: Terá despesas.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Não confie de mais.

Amor: Seja mais reservado na sua vida sentimental.

Trabalho: Conte com novos acordos, mas tenha cuidado com aquelas “letras pequeninas”.

Dinheiro: Estável, mas evite compromissos.

Saúde: Mantenha-se cauteloso em pequenos sinais.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja mais comedido.

Amor: Sentirá frieza de sentimentos.

Trabalho: Conte com estabilidade e ambiente calmo.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força animica.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Estreite laços com amigos.

Amor: Terá bons momentos a dois.

Trabalho: Tera propostas de novas actividades.

Dinheiro: Poderá necessitar de ajuda.

Saúde: Cautela com mudanças de temperatura.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Iluda-se menos.

Amor: Dia em que pensamentos do passado estão presentes na sua memoria.

Trabalho: Sujeito a falsidades. Tenha cuidado.

Dinheiro: Cautela com desonestidades financeiras.

Saúde: Sujeito a insónias.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Acredite nas suas capacidades.

Amor: Faça investidas. Conseguirá o que quer.

Trabalho: Terá capacidade para superar todos os obstáculos.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Sujeito a dores lombares.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Seja actor principal na sua vida.

Amor: Procure respostas à suas duvidas. Encontrará o seu caminho.

Trabalho: Dia em que as tarefas se desenvolvem lentamente.

Dinheiro: Dificuldades em receber.

Saúde: Corrija a sua postura.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Seja afável.

Amor: A sua vida amorosa está no bom caminho.

Trabalho: Conseguirá colher os seus frutos. Parabéns!

Dinheiro: Terá entradas avolumadas.

Saúde: Proteja a sua garganta.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Mostre a sua força.

Amor: Estará demasiado exigente. Acalme-se.

Trabalho: Está em fase de ascensão.

Dinheiro: Estável, mas não se dê a gastos.

Saúde: Sujeito a stress.