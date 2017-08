Horóscopo Diário - 6 de Agosto

06.08.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Quebre limites.

Amor: Correntes devem ser rebentadas. Solte-se mais e não tenha medo.

Trabalho: Terá conflitos interiores, por não deixarem expor as suas capacidades.

Dinheiro: Terá gastos.

Saúde: Sujeito a tonturas.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Acate novas opiniões.

Amor: Deve ouvir os conselhos de quem já passou pelo que está a passar.

Trabalho: Sentirá cansaço e desmotivação. É apenas um dia menos agradável.

Dinheiro: Estagnação.

Saúde: Atenção a otites.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Seja mais coerente consigo.

Amor: Sentirá desconforto perante uma situação. Actue com o coração e não com a razão.

Trabalho: Estará indeciso em relação a algo. Calma pois encontrará o caminho a percorrer.

Dinheiro: Entradas de vários sectores.

Saúde: Pequenos problemas com pulmões.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Aprenda a viver com coragem.

Amor: Necessita de um novo começo na sua vida. Hoje é o dia.

Trabalho: Poderá começar um novo trabalho.

Dinheiro: Acabe com despesas antigas.

Saúde: Especial cuidado com ossos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Mostre a sua valentia.

Amor: Terá dificuldades em comunicar com a pessoa amada. Pequenos detalhes poderão colocar em causa veracidades.

Trabalho: Terá demasiados esforços para os resultados obtidos.

Dinheiro: Batalhe mais.

Saúde: Controle nódulos..

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Seja mais confiante em si

Amor: Um desentendimento poderá estragar o seu dia. Evite que tal aconteça.

Trabalho: Terá perdas no trabalho.

Dinheiro: Gastos imprevistos.

Saúde: Quebras.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Não seja precipitado nas suas decisões.

Amor: Estará ciumento e possessivo. Calma!

Trabalho: Sentirá vontade de desistir e irá fazer de tudo para conseguir o que pretende.

Dinheiro: Gastos a mais.

Saúde: Controle a sua ansiedade.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Enfrente os problemas.

Amor: Terá capacidade para desenvolver uma relação. Depende de si.

Trabalho: Irá evoluir de forma surpreendente.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Dores lombares.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Simplesmente: fale!

Amor: Estará comunicativo e expressivo. Aproveite para expor os seus sentimentos.

Trabalho: Colherá os frutos! Possibilidade para ver crescer um projecto. Há muito que aguarda este dia.

Dinheiro: Poderá receber ao dobro.

Saúde: Cuide da sua garganta.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Guia Universal

Conselho Do Dia: Não faça juízos de valor.

Amor: Estará pensativo e sem saber como agir perante um sentimento.

Trabalho: Deve rever propostas e pedir mais tempo até se decidir.

Dinheiro: Analise as suas finanças.

Saúde: Faça exames de rotina.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Sorria com mais frequência.

Amor: Estará mais flexível e aberto a novos relacionamentos.

Trabalho: Terá habilidade para lidar com diversos assuntos. Mas concentre-se.

Dinheiro: Instabilidade.

Saúde: Controle níveis de colesterol.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aprenda a decifrar os sinais do Universo.

Amor: A sua cara metade poderá fazer-lhe uma surpresa.

Trabalho: Um problema irá surgir. Confie em si.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Estabilize as suas energias.