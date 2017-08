Horóscopo Diário - 5 de Agosto

05.08.17

Virgem

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: A família pode exigir muito de si. Aprenda a dizer não.

Saúde: Um passeio diário ajuda a prevenir doenças.

Dinheiro: Evite o colapso investindo em novos projetos.

Pensamento positivo: Que o Amor e a Felicidade sejam uma constante na minha vida!

Escorpião

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Prepare uma surpresa ao seu par, cuide da relação!

Saúde: Concentre-se no que lhe faz bem.

Dinheiro: Caso sinta que a vida está a ser cruel consigo, não desanime!

Pensamento positivo: Dedico o meu tempo livre às pessoas importantes para mim.

Sagitário

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Tendência para flutuações de humor. Acalme-se.

Saúde: Inscreva-se numa atividade física. Ginástica, natação…

Dinheiro: Um vizinho ou familiar poderá pedir-lhe ajuda.

Pensamento positivo: Evito falar sobre assuntos negativos. Falo sobre o que é belo e bom.

Gémeos

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Cuidado com a opinião de quem não é digno de confiança.

Saúde: Possíveis indigestões. Evite comidas pesadas à noite.

Dinheiro: Mantenha-se atenta para agarrar uma boa oportunidade.

Pensamento positivo: Sou capaz de lidar com todos os desafios!

Caranguejo

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Sentirá necessidade de conhecer pessoas diferentes. Saia mais.

Saúde: Se tem diabetes, beba chá mate e reduza o açúcar.

Dinheiro: Poderá terminar rapidamente um projeto.

Pensamento Positivo: Confio no presente, sei que tenho muito a ganhar com isso.

Balança

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Cuide da sua relação. Toda a gente precisa de amor!

Saúde: Se engordou uns quilos trate já de recuperar a forma. Inicie uma dieta.

Dinheiro: Se tiver que fazer uma viagem irá correr tudo bem.

Pensamento positivo: Estou atenta às oportunidades que possam surgir na minha vida.

Peixes

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: A sua cara-metade poderá fazer-lhe uma surpresa. Ficará feliz.

Saúde: Para melhorar a postura aposte no exercício físico. Faça alongamentos.

Dinheiro: Dedique-se mais aos assuntos financeiros. Obterá bons resultados.

Pensamento positivo: Acredito que possuo dentro de mim os ingredientes para o sucesso.

Leão

Carta do Dia: 2 de Copas, que significa Amor.

Amor: O amor irá reinar na sua vida. Mantenha-se otimista.

Saúde: Tome chá de salsa para eliminar a retenção de líquidos.

Dinheiro: Período favorável a ganhos inesperados. Pode respirar fundo.

Saiba que as crianças Leão mostram ter uma personalidade forte desde tenra idade.

Pensamento positivo: Sou solidária com quem me rodeia. Posso sempre melhorar a vida de alguém.

Capricórnio

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Evite que se intrometam na sua relação afetiva. Proteja o que mais valoriza.

Saúde: Possíveis dores de ouvidos. Proteja-se.

Dinheiro: O trabalho pode exigir mais de si. Seja cuidadosa.

Pensamento positivo: Estou sempre a aprender coisas novas!

Aquário

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Dedique mais tempo à família. O sorriso deles vai ser a sua recompensa.

Saúde: Recupere as energias dando um passeio.

Dinheiro: Terá sabedoria para ultrapassar uma situação menos agradável.

Pensamento positivo: Aprendo com cada desafio!

Touro

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Fortaleça a sua relação com manifestações de carinho constantes.

Saúde: Faça caminhadas diárias para evitar problemas circulatórios.

Dinheiro: Poderá receber uma promoção. A sorte está do seu lado.

Pensamento positivo: Acredito nos meus sonhos, corro atrás deles!

Carneiro

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Um amigo pode pedir-lhe ajuda. Vai compreender o quanto é importante para quem a rodeia e o quanto gostam de si.

Saúde: Encontra-se em forma.

Dinheiro: A realização material está para breve. Tenha fé e peça a Deus que o ajude.

Pensamento positivo: Todos os dias ofereço o meu sorriso a quem me rodeia. Sinto-me realizada.