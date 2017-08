Horóscopo Diário - 4 de Agosto

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja constante nas suas atitudes.

Amor: Há assuntos que o deixarão desnorteado. Calma, não deite tudo a perder, sem pensar.

Trabalho: Quererá mudar, mas terá dificuldades.

Dinheiro: Controle-se. Não gaste demais.

Saúde: Descontrolo emocional.



Touro 21/4 a 21/5

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Ouça a sua voz interior.

Amor: Coloque tudo em pratos limpos. Entenda os seus sentimentos.

Trabalho: Apresente projectos que se adaptem a diversas áreas.

Dinheiro: Gaste dentro das suas possibilidades.

Saúde: Sujeito a pequenos problemas em órgãos duplos.



Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Corte com assuntos que lhe tragam desconforto.

Amor: Conseguirá iniciar uma nova etapa na sua vida. Tudo dependerá da sua força e garra.

Trabalho: Terá evoluções se souber ultrapassar aqueles pequenos assuntos que mexem consigo.

Dinheiro: Não se atrase nos pagamentos.

Saúde: Dores reumáticas.



Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Aproveite o dia ao máximo.

Amor: Receberá noticias de quem, há muito aguarda.

Trabalho: Ser-lhe-á dado o reconhecimento do seu esforço.

Dinheiro: Ganhará um bónus.

Saúde: Dores nos joelhos.



Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Mostre o seu lado guerreiro.

Amor: Sentirá dificuldade em expor os seus sentimentos.

Trabalho: Estará acomodado a uma situação.

Dinheiro: Tendência a ter mais despesas q lucros.

Saúde: Sujeito a tonturas e mau estar.



Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Valorize-se.

Amor: Quererá manter-se no seu espaço.

Trabalho: O mérito será dado. Conseguirá brilhar.

Dinheiro: Entradas vindas do estrangeiro.

Saúde: Cuide da sua imagem.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Ajude o próximo.

Amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-metade. Una-se!

Trabalho: Junte-se a colegas e trabalhe mais em equipa.

Dinheiro: Faça doações financeiras ou materiais.

Saúde: Sujeito a resfriados.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Esteja atento a tudo o que rodeia.

Amor: Surgirão complicações que desestabilizarão uma relação.

Trabalho: Procure novos trabalhos, pois poderão fazer-lhe propostas irrecusáveis.

Dinheiro: Instabilidade.

Saúde: Equilibre as suas energias.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Saiba, com subtileza, levar a sua a avante.

Amor: Terá uma atracção física, forte por alguém especial. Aproveite momentos que lhe dêem prazer.

Trabalho: Poderá ter que manobrar pessoas e factos para alcançar os seus desejos.

Dinheiro: Gastos excessivos.

Saúde: Sujeito a ansiedade..

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Analise factos antes de agir.

Amor: Há palavras que lhe são ditas que devem ser estudas. Entenda o porquê de determinadas afirmações.

Trabalho: Terá as atenções focadas em si.

Dinheiro: Faça uma gestão às suas finanças.

Saúde: Vá ao medico e peça exames de rotina.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Divida o que lhe faz bem e o que lhe faz menos bem.

Amor: Equilibre as suas emoções.

Trabalho: Sentirá falta de forças, pois nada irá fluir com rapidez.

Dinheiro: Conte com estabilidade.

Saúde: Sujeito a dores renais.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Não se dê a falhas.

Amor: Poderá submeter-se a uma situação que ainda não estará bem definida.

Trabalho: Conseguirá manter a sua ideia firme e coerente.

Dinheiro: Faça gastos regrados.

Saúde: Sujeito a desequilíbrios alimentares.