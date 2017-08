Horóscopo Diário - 2 de Agosto

02.08.17

Leão

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Poderá sofrer uma desilusão. Acalme-se pois o sol voltará a brilhar.

Saúde: Relaxe a mente fazendo caminhadas.

Dinheiro: Feche os cordões à bolsa. O dia é de contenção.

Saiba que os nativos de Leão são protegidos pelo Arcanjo São Miguel, que lhe dá força e proteção.

Pensamento positivo: Afasto a tristeza com fé e confiança em Deus!

Capricórnio

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Modere a sua impulsividade. Evite discussões.

Saúde: Trate o reumatismo juntando à água do banho uma infusão de alecrim.

Dinheiro: Mantenha-se focada e os seus negócios darão lucros.

Pensamento positivo: Procuro que agir sempre de forma justa.

Touro

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Afaste-se de pessoas que não lhe fazem bem. Seja prudente.

Saúde: Saiba que os animais de estimação podem ajudá-la a descontrair e relaxar.

Dinheiro: Valorize as suas competências, aposte em si.

Pensamento Positivo: Cultivo todos os dias a serenidade e a paz de espírito.

Sagitário

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Boas energias a nível familiar. Passe tempo de qualidade em família.

Saúde: Adote uma boa alimentação. É meio caminho andado para manter uma saúde de ferro.

Dinheiro: Poderá fazer uma viagem. Comece já a amealhar dinheiro.

Pensamento positivo: Estou pronta para abraçar novos desafios!

Balança

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Repense a sua vida amorosa e faça o que o coração lhe diz.

Saúde: Evite passar muitas horas seguidas em pé.

Dinheiro: É provável que a convidem para integrar um projeto interessante. Arrisque!

Pensamento positivo: Sou paciente e mantenho-me firme, sei que alcançarei a vitória!

Virgem

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Faça um programa divertido com os seus amigos.

Saúde: Beba sumos de fruta e chás frios para se manter bem hidratada.

Dinheiro: Irá sentir-se confiante. Aproveite para traçar novas metas.

Pensamento Positivo: Tenho domínio sobre os pensamentos, sou positiva!

Escorpião

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Abra as portas à felicidade, acredite no amor.

Saúde: Dedique mais tempo a cuidar de si própria, invista no seu bem-estar.

Dinheiro: A sua capacidade de trabalho pode trazer-lhe importantes vitórias.

Pensamento positivo: Sou grata à vida, todos os dias recebo presentes únicos!

Carneiro

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Os momentos de romance estão favorecidos.

Saúde: Saiba dar ao seu corpo o descanso de que ele precisa.

Dinheiro: Poderão atribuir-lhe mais poder no trabalho.

Pensamento positivo: Procuro conhecer-me melhor, e isso ajuda-me a compreender os outros.

Caranguejo

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: A sua autoridade será valorizada em família.

Saúde: É o momento ideal para começar uma dieta.

Dinheiro: No campo profissional, deve ser mais determinada. Faça-se respeitar.

Pensamento Positivo: Supero todos os desafios porque sei que Deus está sempre comigo.

Gémeos

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Cuide da sua relação diariamente, seja dedicada e atenciosa.

Saúde: Está cheia de energia, aproveite para fazer mudanças em casa. Aposte no seu bem-estar.

Dinheiro: Tendência para manter a estabilidade na carreira.

Pensamento positivo: Traço novas metas, procuro a minha felicidade.

Aquário

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Pode tomar uma decisão importante na esfera amorosa.

Saúde: Para disfarçar olheiras coloque rodelas de batata crua nos olhos.

Dinheiro: A sua imaginação estará mais fértil. Aproveite para pensar em novas formas de ganhar dinheiro.

Pensamento Positivo: Sei que tenho o poder de encontrar sempre novas soluções!

Peixes

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Período favorável ao romance. A Luz de Deus ilumina o seu caminho.

Saúde: Continue a pensar positivo e ganhe mais saúde.

Dinheiro: Pode receber uma boa notícia. É o fruto da sua dedicação.

Pensamento positivo: Sei que há uma Estrela que me guia e protege.