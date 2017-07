Horóscopo Diário - 31 de Julho

31.07.17

Leão

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Faça tudo o que puder para resolver os problemas a bem.

Saúde: Se sofre de ciática faça uma compressa com chá de gengibre e vá ao médico.

Dinheiro: Com paciência e determinação conseguirá concretizar os seus objetivos. Força!

Saiba que a mulher Leão tem uma personalidade forte e carismática.

Pensamento positivo: Não me prendo a mágoas nem a ressentimentos. Agarro a felicidade.

Balança

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Liberte-se do que a prejudica! Renove a sua vida sentimental.

Saúde: Proteja a pele com um bom protetor solar.

Dinheiro: Concentre-se no que lhe faz bem. Faça escolhas inteligentes.

Pensamento positivo: Sou jovem de espírito e espalho a alegria em meu redor.

Capricórnio

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Dedique mais tempo ao romance e ao amor.

Saúde: Descubra novos passatempos que a ajudem a descontrair.

Dinheiro: Invista na sua formação para poder evoluir.

Pensamento Positivo: Enfrento os medos e as dúvidas com coragem e determinação!

Virgem

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Crie uma relação próspera. Valorize os pequenos gestos.

Saúde: Elimine a expetoração com chá de tomilho.

Dinheiro: Procure manter a estabilidade reduzindo as despesas.

Pensamento positivo: Nas situações mais difíceis páro para refletir.

Carneiro

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Visite amigos que não vê há algum tempo.

Saúde: Evite comer mais do que deve. Controle a gula.

Dinheiro: Fase equilibrada neste campo. Com esperança tudo se consegue.

Pensamento Positivo: Faço as escolhas certas e não me deixo dominar pelas incertezas.

Caranguejo

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Boas energias a nível familiar.

Saúde: Para libertar o stress esfregue a testa com óleo de coco e laranja.

Dinheiro: Ponha algum dinheiro de parte para estar prevenida.

Pensamento positivo: Tenho energia para conseguir as minhas metas!

Sagitário

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Tenha uma postura mais compreensiva e serena.

Saúde: Se tiver sinusite alivie as crises com inalações de vapor de camomila. Vá ao médico.

Dinheiro: Aposte em si e nas suas capacidades.

Pensamento Positivo: Aprendo com as dificuldades e torno-me num ser humano melhor.

Peixes

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Nunca desista dos seus sonhos!

Saúde: Aceite as mudanças de forma mais calma, evite enervar-se.

Dinheiro: Dedique-se mais aos assuntos financeiros. Obterá bons resultados.

Pensamento positivo: Encontro as respostas de que preciso dentro do meu coração.

Aquário

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Evite que a família se intrometa na sua relação afetiva Saúde: Tenha cuidado com o excesso de sol. Evite as horas de maior calor.

Dinheiro: Colherá os frutos da sua dedicação!

Pensamento positivo: Eu sou capaz de criar as oportunidades certas para mim!

Escorpião

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Seja determinada e não desanime. O amor vence sempre!

Saúde: Tome um bom pequeno-almoço, misture iogurte com frutos da época e cereais integrais.

Dinheiro: Dia exigente em questões de dinheiro. Esteja atenta.

Pensamento positivo: Os desafios são uma forma de crescimento. Aprendo com eles!

Touro

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Diga coisas positivas. A palavra tem muita força.

Saúde: Saiba que as sementes de girassol e as amêndoas mantêm o cérebro ativo.

Dinheiro: Pode pôr em marcha um projeto importante.

Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição, sei que ela me diz sempre a verdade.

Gémeos

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Ótimo ambiente familiar. Aproveite!

Saúde: Faça exercício físico ligeiro para melhorar a sua forma. Dinheiro: Com determinação e mão firme alcançará o sucesso.

Pensamento positivo: Tenho coragem em todos os momentos!