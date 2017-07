Horóscopo Diário - 30 de Julho

30.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Aceite as bênçãos do Universo.

Amor: Hoje vai ter um dia fantástico. Receberá uma noticia que o deixará com um grande sorriso.

Trabalho: Vai ser recompensado pelo seu trabalho.

Dinheiro: Terá lucros.

Saúde: Especial cuidado com os joelhos.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Ponto de Tortura

Conselho Do Dia: Pense em si, mas sem prejudicar os outros.

Amor: Conseguirá ultrapassar situações que afectam há algum tempo. Terá capacidade de engendrar .

Trabalho: Uma comunicação poderá afectar o seu desempenho. Não se deixe influenciar.

Dinheiro: Poderá gastar em seu proveito, mas de forma exagerada.

Saúde: Instabilidade emocional.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Acredite nas suas capacidades.

Amor: Uma relação terá um desenvolvimento rápido. Conseguirá ultrapassar problemas.

Trabalho: Terá êxito no seu trabalho.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Aceite novas amizades.

Amor: Aposte na sua vida sentimental. Aproveite para usufruir este dia com alegria e pessoas que lhe fazem bem.

Trabalho: Terá os contactos certos para desenvolver um projecto.

Dinheiro: Faça donativos.

Saúde: Especial cuidado com anemia. Alimente-se bem!

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Evite pessimismos.

Amor: Poderá terminar uma relação pela sua teimosia.

Trabalho: Um conflito colocará em risco uma actividade.

Dinheiro: Terá uma despesa inesperada.

Saúde: Dificuldades em recuperações.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Seja estratega.

Amor: Atitudes do seu parceiro poderão deixá-lo desorientado.

Trabalho: Deve alterar uma situação. Pense bem antes de agir.

Dinheiro: Controle gastos.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Agarre os seus sonhos.

Amor: Entrará em picardias com a pessoa amada.

Trabalho: Conseguirá ver resultados do seu trabalho. Mas hoje necessitará de se dedicar mais.

Dinheiro: Dificuldades em recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Seja racional e prudente.

Amor: Uma relação precisa de ser avaliada.

Trabalho: Procure novos caminhos para desenvolver os seus projectos.

Dinheiro: Pense bem antes de gastar.

Saúde: Um estado precisa de ser visto pelo médico especialista.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Ame-se!

Amor: Dará mais de si numa relação. Aposte no que lhe traz felicidade.

Trabalho: Terá recompensas e receberá os seus louros. Hoje sentir-se-á completo.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Mime-se!

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: A vida é para ser vivida. Aprenda a descontrair.

Amor: Poderá divertir-se e voltar a apaixonar-se.

Trabalho: Muitas tarefas necessitam de concentração e estratégias.

Dinheiro: Instabilidade.

Saúde: Controle a tensão arterial.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Amoroso

Conselho Do Dia: Entenda o seu coração.

Amor: Uma nova amizade poderá deixá-lo baralhado.

Trabalho: Aposte em várias áreas. Conseguirá alcançar os seus objectivos.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja cuidadoso.

Amor: Uma nova relação poderá surgir, ainda que secreta.

Trabalho: Deve ter calma e analisar muito bem novos acordos.

Dinheiro: Estável, mas evite compromissos.

Saúde: Faça uma avaliação geral.