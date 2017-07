Horóscopo Diário - 29 de Julho

29.07.17

Virgem

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Procure ser mais carinhosa para não ter desgostos amorosos.

Saúde: Sistema respiratório fragilizado. Afaste-se de ambientes poluídos.

Dinheiro: Procure uma nova forma de aumentar os rendimentos.

Pensamento positivo: Quero que a clareza de espírito esteja sempre na minha vida!

Leão

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Toda a gente merece uma segunda oportunidade. Saiba perdoar.

Saúde: Pode andar mais inquieta. Beba um chá de tília para acalmar.

Dinheiro: O dinheiro não é tudo. Invista em algo que lhe dê prazer.

Saiba que um dos cristais do signo Leão é a Pedra do Sol, que revitaliza a saúde do corpo e da mente.

Pensamento Positivo: Os pensamentos positivos comandam a minha vida, por isso sou otimista e confiante.

Touro

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Faça uma declaração ao seu par.

Saúde: Cuidado com as dietas muito rigorosas, pode ficar com anemia anémica.

Dinheiro: Concentre-se nas suas tarefas e faça com que o seu sucesso seja duradouro

Pensamento positivo: Eu consigo vencer todas as inquietações!

Aquário

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Um amigo pode fazer-lhe um favor. Mostre-lhe a sua gratidão.

Saúde: Previna-se contra as variações de temperatura. À noite vista um agasalho.

Dinheiro: Período intenso. Faça um esforço extra.

Pensamento Positivo: Concentro-me no aqui e agora, levo por diante os meus projetos.

Balança

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Dê mais atenção às pessoas de quem gosta.

Saúde: É importante estar atenta à saúde. Não se descuide.

Dinheiro: É possível que conclua um projeto de trabalho.

Pensamento positivo: A cada dia que passa chego mais perto do meu objetivo.

Capricórnio

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Trate as pessoas que a rodeiam com carinho.

Saúde: Melhore a sua visão comendo cenoura e peixe.

Dinheiro: Ótima fase para colocar novas ideias em prática.

Pensamento positivo: Encaro cada desafio como uma nova viagem.

Gémeos

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Tudo corre às maravilhas.

Saúde: Coma abacate com umas gotas de limão. É bom para a anemia.

Dinheiro: Evite gastar mais do que precisa. No poupar está o ganho.

Pensamento Positivo: Tenho pensamentos positivos e a Luz Divina invade a minha vida.

Caranguejo

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Abra o coração, seja mais feliz!

Saúde: Fortaleça os ossos comendo mais nozes e arroz integral.

Dinheiro: Aposte mais em si. Os rendimentos não tardarão.

Pensamento positivo: Dou sempre primazia ao amor. Sou mais feliz.

Escorpião

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Evite preocupar-se demasiado. A pessoa que ama só pensa em si.

Saúde: É o momento ideal para começar uma dieta.

Dinheiro: Vigie a conta bancária. Pode andar a gastar de mais.

Pensamento positivo: Com força e determinação alcançarei o sucesso.

Carneiro

Carta do Dia: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: Esteja mais presente na sua relação. Descontraia e viva o amor!

Saúde: Proteja os seus ossos fazendo caminhadas.

Dinheiro: Possibilidade de obstáculos no trabalho. Coragem!

Pensamento positivo: Os fracassos não passam de desafios. Com força e inteligência hei de ultrapassá-los!

Peixes

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Hoje está sob proteção divina. Pode tomar uma decisão importante.

Saúde: Para disfarçar as olheiras aplique rodelas de batata crua nos olhos.

Dinheiro: A sua imaginação estará mais fértil, dê asas aos seus sonhos.

Pensamento positivo: Sou positiva. Assim, a felicidade e o bem-estar serão permanentes na minha vida.

Sagitário

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Sente-se numa ótima fase no amor.

Saúde: Andará com energia para dar e vender. Continue a cuidar de si.

Dinheiro: Poderá concretizar um negócio lucrativo. Viverá momentos de glória.

Pensamento positivo: Liberto a minha criatividade. Aprendo a contemplar o que é belo.