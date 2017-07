Horóscopo Diário - 26 de Julho

26.07.17

Virgem

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Aprenda a dizer não. Seja a sua melhor amiga.

Saúde: Vigie a saúde. Vá ao médico.

Dinheiro: Evite o colapso financeiro. Gira o seu dinheiro com sabedoria.

Pensamento positivo: Todos os dias são bons para começar de novo.

Touro

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: É tempo de procurar novos horizontes. Anime-se!

Saúde: O leite de amêndoa é muito nutritivo e faz bem ao coração.

Dinheiro: Tenha coragem, você é uma vencedora!

Pensamento positivo: Cultivar a paz interior é a garantia de uma vida feliz.

Caranguejo

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Não sacrifique o amor. Converse com o seu par e resolva os problemas a bem.

Saúde: Use o seu sentido de humor para lidar com os desafios!

Dinheiro: Cumpra com as suas obrigações o melhor que sabe. Será recompensada.

Pensamento positivo: O meu Anjo da Guarda está sempre ao meu lado a olhar por mim.

Gémeos

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: É nos momentos de crise que conhecemos os bons amigos.

Saúde: Os banhos de mar fazem bem ao corpo e à alma.

Dinheiro: Deixe de se sentir culpada. Tenha fé e confiança em si!

Pensamento positivo: A Luz Divina enche o meu coração de alegria!

Sagitário

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Mantenha-se firme e ultrapassará os desafios.

Saúde: Descanse mais, está a precisar de recuperar energias.

Dinheiro: Para evitar discussões opte pelo diálogo no trabalho.

Pensamento positivo: Todos os dias agradeço a Deus pelas graças que me dá.

Leão

Carta do Dia: O Eremita, que significa Solidão.

Amor: Mantenha o contacto com familiares que estão longe.

Saúde: Sistema nervoso um pouco alterado. Queime incenso de alfazema.

Dinheiro: Contenha as despesas. Não se deixe levar pelo impulso.

Saiba que a flor do signo Leão é o girassol, que lhe dá energia positiva e coragem.

Pensamento positivo: O espírito enriquece com as experiências que vivemos.



Carneiro

Carta do Dia: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

Amor: Esteja atenta e não se deixe enganar.

Saúde: Se tem o estômago sensível coma papaia.

Dinheiro: Abra bem os olhos para não sofrer desgostos.

Pensamento positivo: O poder da mente comanda a minha vida, penso positivo!

Escorpião

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Revele os seus sentimentos à pessoa amada. Invista na sua felicidade.

Saúde: O arroz é de digestão fácil e ajuda a ter mais energia.

Dinheiro: Invista nos seus sonhos.

Pensamento Positivo: Planto hoje sementes de otimismo, e amanhã colherei frutos de felicidade.

Peixes

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Seja feliz, você merece! Declare-se a quem ama.

Saúde: Aposte em alimentos saudáveis. O tempo é de mudança!

Dinheiro: Fase de estabilidade financeira. Terá poder para fazer uma compra.

Pensamento Positivo: Procuro dedicar mais tempo ao que me faz bem!

Aquário

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Acredite nos seus sonhos e eles podem realizar-se.

Saúde: Trabalhe o lado espiritual. Vai tornar a sua vida mais harmoniosa.

Dinheiro: Em breve, alcançará um lugar ao sol. Continue empenhada.

Pensamento Positivo: Procuro a companhia de pessoas bem-dispostas e positivas!

Capricórnio

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Trate o seu companheiro com respeito e amor.

Saúde: Está em equilíbrio. Continue a cuidar bem de si.

Dinheiro: Pode receber um dinheirinho extra.

Pensamento positivo: Partilho a minha alegria com quem me rodeia.

Balança

Carta do Dia: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Amor: Se não tem par, o Cupido pode fazer das suas. Entregue-se ao amor e seja feliz.

Saúde: Mexa-se mais, pela sua saúde.

Dinheiro: Acredite no seu potencial, tome a iniciativa e mostre o que vale.

Pensamento positivo: Dou valor a tudo o que Deus me dá.