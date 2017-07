Horóscopo Diário - 25 de Julho

25.07.17

Capricórnio

Carta do Dia: 5 de Paus, que significa Fracasso.

Amor: Seja positiva, saiba transformar as derrotas em vitórias!

Saúde: O stress enfraquece o sistema imunitário. Dê uma boa gargalhada e descontraia!

Dinheiro: Opte pelo diálogo e alcançará o sucesso.

Pensamento positivo: Sou capaz de ultrapassar os desgostos, preservo a alegria no coração.

Balança

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Mude o rumo da sua vida! Escolha ser feliz!

Saúde: Saiba que o melão, além de ser diurético, acalma a ansiedade.

Dinheiro: Uma colega pode ser cruel consigo. Proteja-se!

Pensamento positivo: Com palavras e gestos de carinho suavizo o coração mais duro.

Caranguejo

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: É possível que se sinta mais inquieta. Procure a companhia dos seus amigos.

Saúde: Fortaleça os dentes bebendo chá verde.

Dinheiro: Período de maior agitação. Com calma conseguirá resolver tudo.

Pensamento positivo: Na Natureza que ganho forças para enfrentar todos os desafios.

Peixes

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Passe mais tempo com a família. Ganhe novas energias.

Saúde: Combata a falta de ânimo comendo bananas.

Dinheiro: Fase mais difícil a nível material. Jogue sempre pelo seguro.

Pensamento positivo: Vivo com um sorriso nos lábios e leveza no coração!

Sagitário

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Abrace uma nova fase na sua vida!

Saúde: O limão ajuda a ter unhas bonitas. Use-o para temperar as saladas.

Dinheiro: Se atravessa dificuldades, acredite que elas vão passar.

Pensamento positivo: Vejo o futuro como uma viagem maravilhosa.

Aquário

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Entregue-se à paixão sem receios. O amor é lindo!

Saúde: Cuidado com as emoções negativas. Mente sã em corpo são.

Dinheiro: Poderá ter boas novidades no campo financeiro. Pensamento positivo: Aprendo a valorizar os momentos de tranquilidade.

Escorpião

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Não perca a oportunidade de ser feliz!

Saúde: Estará em forma física. Aproveite para fazer caminhadas.

Dinheiro: Com força de vontade e espírito de iniciativa levará os seus projetos avante.

Pensamento positivo: Vivo em paz com a minha consciência!

Virgem

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Dedique mais tempo à família. Faça programas divertidos.

Saúde: Se anda com problemas urinários vá ao médico.

Dinheiro: Alguém próximo pode precisar de conselhos a nível financeiro. Ajude-o.

Pensamento positivo: A caridade é um bem incalculável que nos faz sentir em paz connosco e com o Mundo.

Gémeos

Carta do Dia: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: Abra as portas à paixão e ao romance!

Saúde: Andará mais agitada. Descanse mais, trate de si com amor.

Dinheiro: Pode receber uma promoção, o seu esforço será recompensado.

Pensamento positivo: Procuro ser simples e apreciar tudo o que a vida me dá.

Leão

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Prepare-se, poderá apaixonar-se por quem menos espera.

Saúde: Se tem dificuldade em adormecer, ouça música suave. Ajuda a relaxar.

Dinheiro: A sorte está do seu lado!

Saiba que os melhores signos para Leão são Aquário, Balança e Gémeos.

Pensamento positivo: Liberto-me de sentimentos de inferioridade, eu tenho muito valor!

Touro

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Um amigo pode estar em apuros. Fique atenta. Na necessidade prova-se a amizade!

Saúde: Encontra-se em forma. Continue a cuidar de si.

Dinheiro: Poderá realizar um desejo a nível material.

Pensamento positivo: Sei que por trás de cada perda há sempre uma aprendizagem importante!

Carneiro

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Está numa ótima fase no amor. Você merece ser feliz!

Saúde: Tudo tranquilo a este nível. Descontraia.

Dinheiro: Poderá concretizar um bom negócio ou um projeto.

Pensamento positivo: Tenho uma estrela que me guia e que olha sempre por mim.