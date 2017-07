Horóscopo Diário - 24 de Julho

24.07.17

Touro

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Dê apoio a um familiar que está mais em baixo.

Saúde: Coma frutos secos várias vezes ao dia. Fazem bem ao coração.

Dinheiro: Seja tolerante e mantenha a paz no seu local de trabalho.

Pensamento positivo: Todos os dias me trazem novas oportunidades!

Capricórnio

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Um amigo pode pedir-lhe conselhos. Procure ajudá-lo.

Saúde: Para manter a pele saudável coma legumes de folha verde escura, como por exemplo couve.

Dinheiro: Não acumule tarefas, organize melhor o seu tempo.

Pensamento positivo: A harmonia promove o amor e a felicidade.

Carneiro

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Não sofra pelo que já passou, liberte-se e seja feliz.

Saúde: A vitamina C é indispensável para manter a energia em alta. Coma laranjas e kiwis!

Dinheiro: Afaste a nostalgia. Entregue-se ao trabalho com entusiasmo!

Pensamento Positivo: Tenho bons pensamentos para atrair coisas boas para mim.

Leão

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Deixe o orgulho de lado. Reconheça quando errar.

Saúde: Faça refeições em família, vai ajudá-la a descontrair.

Dinheiro: Pode receber uma recompensa pelos seus esforços.

Saiba que o signo Leão pertence ao Elemento Fogo, que lhe dá garra e alegria de viver.

Pensamento Positivo: A confiança e a determinação conduzem-me ao sucesso.



Caranguejo

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Seja generosa e terá maior união na vida familiar.

Saúde: Cultive os pensamentos positivos e coma amêndoas, que estimulam o cérebro.

Dinheiro: Não seja apegada aos bens materiais. Liberte-se.

Pensamento Positivo: Ensino aos outros aquilo que sei e aprendo coisas novas todos os dias.

Virgem

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Seja recetiva às mudanças.

Saúde: Para evitar o mau hálito beba um chá de hortelã pimenta.

Dinheiro: Seja pró-ativa! Faça mais do que lhe é pedido.

Pensamento positivo: Estabeleço metas para a minha vida e procuro cumpri-las!

Escorpião

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Está no bom caminho! Agradeça a Deus por todas as bênçãos!

Saúde: Aproveite o seu dinamismo para organizar a sua vida!

Dinheiro: Um amigo pode oferecer-lhe uma oportunidade de trabalho.

Pensamento positivo: Os bons amigos contam comigo, e eu conto com eles!

Peixes

Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Procure viver novas emoções no seu dia a dia.

Saúde: Beba mais água para não ter problemas de rins. Coma maçãs.

Dinheiro: Possível aumento de responsabilidades. Está de parabéns!

Pensamento positivo: Resolvo as diferenças através do diálogo e da generosidade.



Balança

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Modere as palavras para não ferir as pessoas que ama. Saúde: Dê um passeio para descontrair. Mexa-se!

Dinheiro: O seu espírito de liderança vai estar em destaque. Possível promoção.

Pensamento positivo: O meu espírito fica mais leve quando penso positivo.

Sagitário

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Seja justa com os outros e, sobretudo, consigo mesma.

Saúde: Pode andar com as costas mais sensíveis. Não carregue pesos nem faça esforços.

Dinheiro: Na esfera material alcançará a vitória.

Pensamento positivo: Trato a minha família com amor. Ela é um bem precioso.

Gémeos

Carta do Dia: 10 de Copas, que significa Felicidade.

Amor: Viverá momentos de pura felicidade em família!

Saúde: Fortaleça os ossos comendo nozes e arroz integral.

Dinheiro: Aposte em si. Os rendimentos não tardarão.

Pensamento Positivo: A sinceridade domina as minhas relações!

Aquário

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Na vida não há impossíveis. Lute pelo que mais deseja.

Saúde: Coma frutos do mar. Ricos em zinco e selénio, são bons para o cérebro e o coração.

Dinheiro: Terá oportunidade de concretizar um sonho a nível profissional.

Pensamento positivo: Sei agradecer por tudo o que tenho!