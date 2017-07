Horóscopo Diário - 23 de Julho

23.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Tome decisões.

Amor: Evite o passado. Aproveite o presente.

Trabalho: Terá estabilidade.

Dinheiro: Faça investimentos em várias áreas.

Saúde: Instabilidade energética.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Imponha-se.

Amor: Estará pensativo. Deverá tomar um rumo na sua vida.

Trabalho: Sem grandes emoções, mas protegido.

Dinheiro: Atrasos nos recebimentos.

Saúde: Controle a ansiedade.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Faça uma introspecção.

Amor: Acabe de vez com assuntos pendentes. Inicie uma nova fase na sua vida.

Trabalho: Estará sob fogo. Quererão atingi-lo, mas só chegarão até si, se você deixar.

Dinheiro: Gastos excessivos.

Saúde: Faça uma alimentação regrada.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Ajude os outros através das suas palavras.

Amor: Poderá sentir lutas interiores. Atenção, pois poderão mexer com o seu coração.

Trabalho: O seu desempenho estará a ser avaliado.

Dinheiro: Protegidos créditos.

Saúde: Controle as emoções.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Abra o seu coração.

Amor: Entenda os seus sentimentos. Tende a confusões.

Trabalho: Exponha as suas ideias.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Dores reumáticas.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Entregue-se. O coração deverá falar mais alto.

Amor: A sua atitude poderá trazer mudanças numa relação.

Trabalho: O seu desempenho poderá ser alvo de criticas. Aproveite as construtivas. As outras deverão ser colocadas de parte.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Controle situações.

Amor: Poderá iniciar uma nova fase, mais positiva.

Trabalho: Uma nova parceria poderá ajudar a desenvolver um projecto.

Dinheiro: Terá um bónus.

Saúde: Faça análises de rotina.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Tenha atitudes ponderadas.

Amor: Poderá sofrer uma desilusão.

Trabalho: Mantenha os seus projectos em segredo.

Dinheiro: Recebimentos fruto do seu esforço.

Saúde: Especial cuidado com a vista.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Pense nos seus actos.

Amor: Será um dia feliz. Aproveite.

Trabalho: Andará afastado. Deveria de descansar mais.

Dinheiro: Ganhos rápidos.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Afaste pensamentos negativos.

Amor: Estará dedicado e dará maior projecção a este campo.

Trabalho: Não terá novidades.

Dinheiro: Controle os seus gastos. Evite excessos.

Saúde: Sujeito a sinosite.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Assuma as suas responsabilidades.

Amor: Terá dificuldade em entender-se com a pessoa amada.

Trabalho: Conseguirá levar um projecto a bom porto.

Dinheiro: Descontrolo financeiro.

Saúde: Dores ósseas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Lute pelo que acredita.

Amor: Hoje andará pensativo e entregue aos seus “botões”.

Trabalho: Conseguirá fazer-se ouvir. Dia muito positivo.

Dinheiro: Invista em si.

Saúde: Falta de força anímica.