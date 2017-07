Horóscopo Diário - 22 de Julho

22.07.17

Touro

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Deixe-se de discussões e torne a sua relação mais segura.

Saúde: Adote uma postura positiva perante a vida. Ganhará saúde!

Dinheiro: Possíveis obstáculos. Mantenha-se firme e tudo correrá bem.

Pensamento Positivo: A amizade e a compreensão curam todos os males e fortalecem-nos.

Aquário

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Afaste-se de certas pessoas que estão consigo por interesse. Seja prudente.

Saúde: Andará mais triste e terá necessidade de se isolar. Não o faça por muito tempo.

Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe ajuda. Não lhe falte.

Pensamento positivo: Acredito que fazer mudanças pode ser mais fácil do que penso.

Balança

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: É provável que se apaixone ou assuma um compromisso.

Saúde: Mantenha a energia em alta comendo frutos secos.

Dinheiro: Boas perspetivas a nível profissional. Esteja atenta.

Pensamento positivo: Fortaleço a minha mente com pensamentos positivos.

Leão

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Seja mais generosa com o seu amor e a harmonia reinará.

Saúde: Fortaleça as defesas do organismo. Tome um sumo de laranja logo pela manhã.

Dinheiro: Seja menos apegada aos bens materiais. O dinheiro não é tudo.

Pensamento positivo: Construo o meu caminho com amor e determinação!

Caranguejo

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Se está só prepare-se, é provável que o amor invada o seu coração.

Amor: Um familiar que está longe poderá visitá-la. Viverá momentos felizes.

Saúde: Habitue-se a comer uma salada antes do prato principal. Vigie o peso.

Dinheiro: Fique atenta e não permita que a culpem por algo que não fez.

Saiba que os nativos de Caranguejo são bons amigos e companheiros.

Pensamento Positivo: A vida é uma caixa cheia de surpresas, mas sei que no final está sempre a meu favor.

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Viva a paixão sem medos.

Saúde: Se anda com azia, tome um chá de erva-cidreira. É remédio santo!

Dinheiro: Um vizinho pode fazer-lhe um comentário pouco simpático. Saberá lidar com a situação

Pensamento Positivo: Sou corajosa e antes de criticar os outros, assumo os meus próprios erros.

Capricórnio

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Possibilidade de realizar um sonho a nível amoroso.

Saúde: Logo pela manhã abra as janelas e deixe entrar as boas energias.

Dinheiro: Controle os gastos. No poupar está o ganho!

Pensamento positivo: Defendo a realização profissional. Acredito nas minhas capacidades e alcanço o sucesso.

Gémeos

Carta do Dia: Rainha de Paus, que significa Poder Material.

Amor: Cultive a harmonia na sua vida. Seja companheira da pessoa que tem ao lado.

Saúde: Tudo em equilíbrio neste campo.

Dinheiro: Boas perspetivas económicas. Terá mais poder material.

Pensamento Positivo: O meu espírito de iniciativa faz-me transpor montanhas!

Peixes

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Cuide do seu amor todos os dias.

Saúde: Pode sentir-se cansada. Ganhe energia com banana e espinafres.

Dinheiro: No trabalho seja firme, justa e imparcial. Crie uma carreira próspera.

Pensamento positivo: É através do exercício diário da bondade que me posso tornar uma pessoa verdadeiramente realizada!

Sagitário

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: A relação a dois está no auge. O sol brilha na sua vida.

Saúde: Faça caminhadas para libertar o stress.

Dinheiro: O poder de comunicação será um trunfo para atingir os objetivos.

Pensamento positivo: Esforço-me diariamente para dar o meu melhor em tudo o que faço.

Virgem

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Fase romântica. O coração é que manda.

Saúde: Ótima, pois conta com a proteção divina e atravessa uma fase positiva.

Dinheiro: Quem sabe se não obterá o que mais deseja? Dê o seu melhor!

Pensamento positivo: A sinceridade é um bem incalculável que me faz sentir em paz.

Escorpião

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Os astros estão a protegê-la. Viverá dias de puro romantismo.

Saúde: Sorria para atrair boas energias.

Dinheiro: Dia favorável no campo das finanças.

Pensamento Positivo: Confio no presente, e sei que tenho muito a ganhar com isso.