Horóscopo Dário - 21 de Julho

21.07.17

Sagitário

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Período em que pode ter desentendimentos com o seu companheiro. Controle a impulsividade.

Saúde: Se tem diabetes, inclua canela na alimentação. Ajuda a controlar os níveis de açúcar.

Dinheiro: O dinheiro pode andar curto. Com calma supera tudo.

Pensamento positivo: Só eu sou responsável pelo meu destino. Procuro o melhor para mim.

Escorpião

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: O reencontro com um velho amigo trará momentos de alegria.

Saúde: Para aliviar a tosse mastigue gengibre fresco cru.

Dinheiro: Se uma colega for cruel consigo, esqueça. Você é superior a isso!

Pensamento Positivo: Acredito que vou ser muito feliz. Eu mereço!

Virgem

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Tendência para oscilações de humor. Acalme-se.

Saúde: Dedique-se a passatempos que a distraiam.

Dinheiro: Peça novas tarefas aos seus superiores para poder evoluir.

Pensamento Positivo: Encaro cada desafio como uma viagem que me traz novas aprendizagens.

Peixes

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Poderá ser surpreendida por alguém que conhece há pouco tempo.

Saúde: Pode sentir-se fragilizada. Coma mais vegetais e fruta.

Dinheiro: Dê mais atenção à sua imagem.

Pensamento Positivo: Se cultivar diariamente a paz interior, vou alcançar o equilíbrio.

Capricórnio

Carta do Dia: 2 de Ouros, que significa Dificuldade, Indolência.

Amor: Proteja-se da opinião de quem não é digno de confiança.

Saúde: A indolência prejudica a sua criatividade. Anime-se!

Dinheiro: O trabalho pode andar mais difícil. Rodeie-se de pessoas positivas.

Pensamento Positivo: Ajudar o próximo torna-me mais realizada.

Balança

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Confie no seu coração, ele sabe bem que caminho deve seguir.

Saúde: Faça mais exercício. Seja saudável e ganhe energia.

Dinheiro: A sorte depende de si e da sua enorme força interior.

Pensamento Positivo: Não desisto às primeiras dificuldades. Sou empenhada e sei que o sucesso chegará!

Touro

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Fase sentimental favorável. Iniciará um novo ciclo.

Saúde: Marque exames de rotina. Vigie a saúde.

Dinheiro: Aposte em novas ideias. Força! Imite a formiga e viverá sem fadiga.

Pensamento positivo: Deus quer que eu seja justa e bondosa para comigo própria e para com os que me rodeiam.

Caranguejo

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Termine uma relação que não a torna feliz. Aguarda-a uma nova fase.

Saúde: Coma mais salmão. Faz bem à pele e ao coração Dinheiro: Não tema errar enquanto é aprendiz. É com os erros que crescemos.

Saiba que o incenso dos nativos de Caranguejo é o de jasmim, que ajuda a despertar a espiritualidade.

Pensamento positivo: Depois de uma forte trovoada o Sol volta a brilhar. Sou positiva.

Aquário

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Rodeie-se de pessoas bem-dispostas!

Saúde: Dê ao seu corpo o descanso que ele merece.

Poupe-se!

Dinheiro: Poderá ter um ganho inesperado.

Pensamento Positivo: A vida satisfaz todas as minhas necessidades. Sou feliz.

Gémeos

Carta do Dia: 9 de Copas, que significa Vitória.

Amor: A vida sentimental corre sobre rodas. Tire partido desta fase.

Saúde: Para melhorar o humor coma espinafres. Também dão energia.

Dinheiro: Continue a ser disciplinada e alcançará a vitória..

Pensamento positivo: Esqueço as tristezas do passado e vivo o presente com confiança.

Leão

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Deixe de se preocupar com situações sem importância.

Saúde: Se sentir azia, coma bolachas de água e sal.

Dinheiro: Se os seus colegas precisarem dos seus conselhos, ajude-os.

Pensamento positivo: Uma pessoa verdadeira atrai naturalmente pessoas verdadeiras.

Carneiro

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: Vença os medos e entregue-se à paixão. A felicidade espera por si!

Saúde: Não abuse das gorduras. Poupe a vesícula.

Dinheiro: As suas finanças estão equilibradas.

Pensamento positivo: Gosto de ouvir o meu coração. Ele diz-me sempre a verdade.