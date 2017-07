Hoóscopo Diário - 20 de Julho

20.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute pelos seus objectivos.

Amor: Irá insistir nas suas desconfianças. Irá até ao fim com a sua palavra.

Trabalho: Terá de se esforçar mais que habitual. Um projecto precisa de mais dedicação.

Dinheiro: Seja mais persistente para receber o que lhe é de direito.

Saúde: Controle nódulos.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Entenda qual o caminho que quer seguir.

Amor: Estará com dúvidas. Tome decisões ouvindo o seu coração e menos os outros. Vá por si.

Trabalho: Terá que se dividir entre várias áreas. Será bem sucedido.

Dinheiro: Dia favorável a pagamentos.

Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja ponderado.

Amor: Seja calmo nas suas atitudes. Saiba ouvir mais. Ao falar tente ser o mais correcto possível.

Trabalho: Estará desmotivado, no entanto não abandonará um estado.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Cansaço extremo.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Controle os seus impulsos.

Amor: Tenha mais consciência dos seus actos, pois irão reflectir-se no futuro.

Trabalho: Hoje poderá fazer outras tarefas que não as habituais. Adapte-se.

Dinheiro: Cautela com gastos impensados.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Não desespere se uma “porta” se fechar.

Amor: Andará irritado e reflectirá na sua cara-metade. Respire fundo antes de falar.

Trabalho: Sujeito a problemas. Melhores dias virão.

Dinheiro: Cuidado com gastos inesperados.

Saúde: Um estado poderá agravar-se.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Seja sereno e acredite no Universo.

Amor: Dia tranquilo. Estará em paz. No entanto uma relação poderá torna-se monótona.

Trabalho: Conte com poucas novidades. Hoje será um bom dia para dar continuidade aos projectos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Especial cuidado com a bexiga.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais activo.

Amor: Estará num estado apático. Nada fará para trazer mais romance à sua vida.

Trabalho: Quererá fazer mais do que pode. Estabeleça limites.

Dinheiro: Sujeito a gastos.

Saúde: Cuidado com a coluna.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Volte a acreditar.

Amor: Estará disposto a dar outra oportunidade ao amor. Exponha os seus sentimentos sem medo.

Trabalho: Estará com prosperidade. As suas ideias serão bem acatadas.

Dinheiro: Recebimentos ao dobro.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Seja dinâmico.

Amor: Estará instável. Poderá sentir duvidas. Aproveite para se distrair mais.

Trabalho: Estará criativo e poderá dar inicio a novos projectos.

Dinheiro: Pequenas entradas.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Saiba que terreno pisa. Não dê passos em falso.

Amor: Deve ir com calma nas suas investidas. Seja mais racional.

Trabalho: Sujeito a atrasos nas respostas.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Especial cuidado com problemas oftalmológicos que se arrastam há algum tempo.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Seja mais selectivo.

Amor: Poderá ficar desiludido. Não se entregue, sem saber as reais intenções dos outros.

Trabalho: Cuidado com propostas enganadoras. Poderão querer iludi-lo.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Noites mal dormidas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Seja mais reservado.

Amor: Poderá manter segredos numa união.

Trabalho: Especial cuidado com documentações e todos os papéis que assinar.

Dinheiro: Estável, mas não assuma compromissos.

Saúde: Faça um check-up.