Horóscopo Diário - 19 de Julho

19.07.17

Touro

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Anime-se, ponha a cabeça no lugar e tudo correrá bem.

Saúde: Sistema nervoso alterado. Procure andar mais calma.

Dinheiro: Período instável. Feche os cordões à bolsa.

Pensamento Positivo: Procuro dar sempre a mão a quem precisa de amparo.

Virgem

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Não fique indiferente! Agarre a oportunidade de ser feliz!

Saúde: Torne os dias mais alegres ouvindo música.

Dinheiro: Deixe-se de sentimentos de inferioridade! Mostre o que vale!

Pensamento Positivo: Sorrio todos os dias!

Peixes

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Antes de atirar-se de cabeça numa nova relação, veja se é correspondida.

Saúde: Mantenha-se em forma. Coma mais grelhados e cozidos.

Dinheiro: Preste atenção ao que lhe dizem e não se deixe enganar.

Pensamento positivo: Tenho força e calma em todos os momentos.

Gémeos

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Seja mais flexível e esteja atenta aos imprevistos.

Saúde: Não descure a vigilância médica.

Dinheiro: Saiba com o que pode contar para não ser apanhada desprevenida.

Pensamento positivo: O meu Anjo da Guarda está sempre a olhar por mim!

Balança

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Adapte-se a uma nova fase. A vida está sempre a mudar.

Saúde: Não perca tempo, vá ao médico! Ouça os sinais do corpo!

Dinheiro: Saiba agir com rapidez e verá as coisas fluírem como deseja!

Pensamento Positivo: Sou determinada. O sucesso vem ao meu encontro.

Sagitário

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Pode viver momentos tensos. É altura de refletir sobre aquilo que deseja.

Saúde: Período estável a este nível.

Dinheiro: Cuidado com intrigas. Mantenha-se longe de boatos.

Pensamento positivo: Cultivo diariamente a harmonia.

Leão

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Dedique o tempo livre às pessoas que mais ama.

Saúde: Aprenda a esperar com fé e confiança. Tudo melhora.

Dinheiro: Encare as situações com sabedoria e maturidade.

Pensamento Positivo: Aceito a vida tal como ela é. O Universo é sábio.

Capricórnio

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Procure manter a família unida e feliz.

Saúde: Sempre que puder faça uma caminhada em boa companhia.

Dinheiro: Concentre-se nos seus objetivos e alcançará o sucesso.

Pensamento positivo: A verdadeira beleza só é visível aos olhos do coração.

Carneiro

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Aproveite esta fase de renovação e fortaleça os laços com o seu par.

Saúde: Coma amêndoas. São ricas em vitamina E e diminuem a fadiga.

Dinheiro: A sorte está do seu lado. Poderá receber boas notícias.

Pensamento positivo: Sou positiva e sei que dessa forma alcançarei a vitória!

Caranguejo

Carta do Dia: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.

Amor: Fase calma. Está tudo em equilíbrio.

Saúde: É importante que faça exercício físico.

Dinheiro: Fase calma. Está tudo em equilíbrio.

Saiba que o Anjo do signo Caranguejo é o Arcanjo Gabriel, que protege a sua vida familiar e lhe traz alegria e coragem.

Pensamento positivo: Alimento os meus sonhos com amor.

Aquário

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: É possível que receba a visita de um familiar. Ficará feliz.

Saúde: Para combater o stress coma bananas, laranjas e pedacinhos de chocolate.

Dinheiro: Pense bem antes de tomar uma decisão importante.

Pensamento positivo: Tenho força e coragem!

Escorpião

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: A sua relação está agora numa fase favorecida. O diálogo é essencial!

Saúde: Para as varizes faça cataplasmas com folhas quentes de alface.

Dinheiro: Com força e determinação conseguirá terminar com sucesso uma tarefa.

Pensamento positivo: O primeiro passo para ser respeitada é respeitar-me a mim própria.