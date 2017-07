Horóscopo Diário - 17 de Julho

17.07.17

Virgem

Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Afaste a melancolia. Na vida tudo passa.

Saúde: Abra as janelas e deixe o sol entrar. Afaste as depressões.

Dinheiro: Com inteligência e sentido prático vai atingir os seus objetivos.

Pensamento Positivo: Construo a minha própria felicidade!

Leão

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Será confrontada com desafios inesperados.

Saúde: O aipo ajuda a baixar o mau colesterol e a tensão arterial.

Dinheiro: Preste mais atenção ao que faz.

Pensamento positivo: Procuro ser justa nas situações que se passam à minha volta.

Balança

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Acredite que merece ser feliz!

Saúde: Pratique uma atividade física que melhore o seu humor.

Dinheiro: Use os seus conhecimentos com sabedoria.

Pensamento positivo: Mantenho um espírito sempre jovem!

Gémeos

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Esqueça o passado e inicie um novo ciclo de vida.

Saúde: Nos dias mais quentes, opte por refeições leves.

Dinheiro: Pode receber uma nova proposta de trabalho. Avalie o que é melhor para si.

Pensamento positivo: Sou correta nas minhas escolhas e decisões!

Aquário

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade

Amor: Enfrente as situações com maturidade.

Saúde: Evite cometer abusos alimentares.

Dinheiro: Hoje poderá ser muito útil a um colega.

Pensamento Positivo: Sou capaz de superar todos os desafios!

Carneiro

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: O amor paira no ar e virá de onde menos espera.

Saúde: Vigie a saúde. Consulte o médico e peça-lhe para fazer exames.

Dinheiro: O espírito de equipa vai ajudá-la na sua vida profissional.

Pensamento Positivo: Construo o meu sucesso com determinação.

Caranguejo

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Esperam-na grandes alegrias. Você merece.

Saúde: Estará cheia de vitalidade e energia.

Dinheiro: Pode ter uma boa surpresa financeira.

Saiba que os nativos de Caranguejo são regidos pela Lua, que lhes dá uma forte intuição.

Pensamento positivo: Defendo sempre aquilo em que acredito!

Escorpião

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Pode concluir uma fase na sua vida amorosa.

Saúde: Saiba que as sementes de abóbora ajudam a tratar problemas urinários.

Dinheiro: Deixe-se de inseguranças e conclua tudo o que começa!

Pensamento positivo: Através do diálogo frontal e honesto venço as dúvidas e os mal-entendidos.

Peixes

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos

Amor: Seja menos impulsiva, aprenda a ouvir mais!

Saúde: Mantenha-se ocupada para atrair boas energias.

Dinheiro: Ótima fase para investir o seu dinheiro.

Pensamento positivo: Acredito que cada experiência me traz uma aprendizagem.

Touro

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Abra o coração, vá atrás da sua felicidade!

Saúde: A maçã é uma boa aliada contra a hipertensão, para perder peso e tratar problemas de intestinos.

Dinheiro: Momento favorável. Pode avançar com as suas ideias.

Pensamento Positivo: Aceito que a vida é feita de fases!

Capricórnio

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Ouça a voz da intuição, é a sua melhor conselheira.

Saúde: Uma infusão de tomilho, limão e mel pode aliviar dores de garganta.

Dinheiro: Conheça melhor as pessoas antes de lhes dar confiança.

Pensamento positivo: Sei que as coisas mais simples da vida são as mais importantes!

Sagitário

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Alcance a estabilidade através da paciência e da bondade.

Saúde: A alcachofra pode ajudar ao bom funcionamento do fígado.

Dinheiro: Quebre a rotina! Seja criativa!

Pensamento positivo: Acredito nas minhas capacidades!