Horóscopo Diário - 16 de Julho

16.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Tenha atitudes determinadas.

Amor: Seja mais exigente numa relação.

Trabalho: Estará em fase de ascensão. Terá capacidade para assumir o comando.

Dinheiro: Estável, mas evite gastos.

Saúde: Sujeito a stress.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Louco

Conselho Do Dia: Controle os seus impulsos.

Amor: Assuntos poderão deixá-lo perturbado. Não fale de cabeça quente.

Trabalho: Estabeleça mudanças, mas não radicais. Seja mais subtil.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.

Saúde: Sujeito a estados depressivos.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Procure respostas.

Amor: Sentirá desconforto. Entenda as atitudes e coloque-se no lugar do seu parceiro.

Trabalho: Investigue novas áreas. Saia da sua zona de conforto.

Dinheiro: Terá dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Especial cuidado com a coluna.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Tenha mais sentido de humor.

Amor: Será apanhado de surpresa numa situação. Fique atento.

Trabalho: Agarre uma nova oportunidade.

Dinheiro: Instabilidade.

Saúde: Estabilize as suas energias.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Faça novas conquistas.

Amor: Uma relação irá evoluir.

Trabalho: Assuma o controlo e avance nos seus projectos.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Dores na zona lombar.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Seja mais activo.

Amor: Sentirá apatia. A culpa será sua, por isso invista.

Trabalho: Quererá dar mais do que pode. Organize-se.

Dinheiro: Terá saídas.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Contenha-se.

Amor: Pense bem antes de falar, pois hoje estará demasiado explosivo.

Trabalho: Uma situação poderá não correr como esperava.

Dinheiro: Terá uma despesa inesperada.

Saúde: Dificuldade em recuperações.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Peça apoio.

Amor: Andará mais sensível. Pode contar com os seus amigos.

Trabalho: Abrace uma nova actividade.

Dinheiro: Pode necessitar de ajudas.

Saúde: Reforce as suas defesas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Esteja preparado para o que o Universo lhe trouxer.

Amor: Deve ser prudente e analisar situações.

Trabalho: Estarão de olho nos seus projectos, por isso seja mais rigoroso consigo.

Dinheiro: Gira melhor as suas finanças.

Saúde: Faça uma avaliação a um sintoma.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Sinta a natureza à sua volta.

Amor: Terá um dia muito feliz e cheio de boas noticias.

Trabalho: Uma oportunidade irá surgir.

Dinheiro: Ganho extra.

Saúde: Dores nos joelhos.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Seja criativo.

Amor: Andará dinâmico e com novo sentido para a vida.

Trabalho: Inicie novos projectos. Exponha as suas ideias.

Dinheiro: Instabilidade.

Saúde: Controle o colesterol.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Aceite desafios.

Amor: Conte com pequenas brigas. Seja justo.

Trabalho: Sentirá maior esforço da sua parte. Mas será bem sucedido.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Controle nódulos.