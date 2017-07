Horóscopo Diário - 15 de Julho

15.07.17

Virgem

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: Liberte-se do passado. O que passou, passou!

Saúde: Coma mais saladas para desintoxicar o organismo.

Dinheiro: Gira bem o dinheiro. Evite um colapso nas finanças.

Pensamento positivo: Escolho tornar o meu coração uma fonte infinita de felicidade.

Touro

Carta do Dia: O Diabo, que significa Energias Negativas.

Amor: Pode sentir-se mais negativa. Acalme-se para manter a paz no seu lar.

Saúde: Inspire fundo e recupere a paz.

Dinheiro: Estipule um orçamento. Conseguirá juntar dinheiro.

Pensamento Positivo: O poder da mente comanda a nossa vida. Sou otimista e confiante.

Aquário

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Abra a porta à felicidade.

Saúde: Deixe-se de inseguranças, aposte numa vida saudável!

Dinheiro: Mostre empenho e dedicação.

Pensamento positivo: Que a compreensão viva no meu coração!

Gémeos

Carta do Dia: 5 de Ouros, que significa Perda, Falha.

Amor: Seja mais extrovertida. Mostre-se mais!

Saúde: Cuidado com as correntes de ar. Tendência para se constipar.

Dinheiro: Dê o seu melhor. Mostre que é uma boa profissional.

Pensamento positivo: Encontro dentro de mim a força de que preciso para enfrentar todos os desafios.

Carneiro

Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Aprenda a ouvir a voz do seu coração!

Saúde: Pode não se sentir bem de saúde. Cuide de si.

Dinheiro: Preste atenção às suas tarefas para não cometer erros.

Pensamento positivo: Não desperdiço o meu tempo com ideias pessimistas, sou positiva!

Sagitário

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Podem tentar interferir na sua relação. Defenda-se.

Saúde: Elimine os fritos da alimentação. Prefira cozidos e grelhados.

Dinheiro: Verifique se não anda a gastar mais do que deve. Previna-se.

Pensamento positivo: Vivo no agora. Não me prendo a mágoas nem a ressentimentos.

Peixes

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Não seja mal-humorada. Cultive diariamente o otimismo

Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua casa.

Dinheiro: Não seja apegada aos bens materiais. Liberte-se.

Pensamento positivo: A melhor forma de fazer o Bem é praticar o Bem.

Capricórnio

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Procure ser mais carinhosa e estar mais tempo na companhia de quem ama.

Saúde: Coma mais peixe do que carne. É mais saudável para o organismo.

Dinheiro: Evite valorizar comentários maldosos de colegas ou vizinhos.

Pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de surpresas boas.

Caranguejo

Carta do Dia: 3 de Copas, que significa Conclusão.

Amor: Ponha fim às inseguranças e aos ciúmes. Chega de sofrer!

Saúde: Coma mais grelhados e cozidos.

Dinheiro: Desempenhe o que faz com um sorriso. Tudo se torna mais fácil.

Saiba que o dia da semana mais favorável a Caranguejo é a 2.ª feira. Aproveite para tomar uma decisão importante ou passear com a família.

Pensamento Positivo: Procuro cultivar a paz interior. É a garantia de uma vida feliz.

Leão

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Pode receber uma proposta inesperada do seu par. Saúde: Inclua frutos secos no lanche da manhã e terá sempre energia.

Dinheiro: Seja dinâmica e avance sem receios.

Pensamento positivo: Escrevo novas páginas no livro da minha vida.

Balança

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja mais carinhosa com a sua família.

Saúde: Se tem pedras nos rins coma maçãs.

Dinheiro: Pode receber uma proposta que lhe dará maior poder económico.

Pensamento Positivo: Eu crio as oportunidades e realizo os meus projetos.

Escorpião

Carta do Dia: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: Seja justa consigo e com a família.

Saúde: Mantenha-se hidratada. Beba 1,5 litros de água por dia.

Dinheiro: Ganhe coragem e resolva esse mal-entendido com um colega.

Pensamento positivo: É na adversidade que se conhecem os vencedores.