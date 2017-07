Horóscopo Diário - 14 de Julho

14.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Procure estabilidade.

Amor: Andará vulnerável e dificilmente se entregará de coração a uma relação.

Trabalho: Conte com muitos afazeres.

Dinheiro: Entradas, embora de pouca quantia.

Saúde: Instável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Não deixe que os maus pensamentos o consumam.

Amor: Actue sob bases sólidas. Poderá cair num erro.

Trabalho: Terá dificuldades e muitos obstáculos difíceis de superar.

Dinheiro: Sujeito a perdas.

Saúde: Seja cauteloso.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Aproveite as benesses do Universo.

Amor: Dia positivo, em que poderá entregar-se mais no amor.

Trabalho: Um novo projecto estará em foco.

Dinheiro: Terá um bónus.

Saúde: Estável.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Não se deixe enganar.

Amor: Poderá deixar-se levar pelas emoções. No entanto, saiba distinguir o que é certo e menos bom para si.

Trabalho: Está sujeito a criticas. Evite expor a sua vida.

Dinheiro: Cuidado com enganos.

Saúde: Noite mal dormidas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Sinta a energia do Universo.

Amor: Terá bons momentos. Conte com cumplicidade com a pessoa amada.

Trabalho: Estão protegidas parcerias.

Dinheiro: Ajude alguém.

Saúde: Uma situação cronica poderá manifestar-se.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja mais confiante.

Amor: Aqueça mais uma relação. Poderá cair na rotina.

Trabalho: Sentirá desmotivação. Dê tempo ao tempo.

Dinheiro: Estagnação.

Saúde: Cansaço extremo. Descanse mais.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Liberte-se.

Amor: Prepare-se para abrir o seu coração e ser bem recebido.

Trabalho: Terá desenvolvimento de projectos. Será muito positivo e trabalhoso.

Dinheiro: Colherá os frutos que semeou.

Saúde: Cuide da garganta.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Seja perspicaz.

Amor: Avalie comportamentos, para não cair em desilusões.

Trabalho: Procure alternativas ao que tem. Conseguirá obter uma boa base de dados.

Dinheiro: Pense bem antes de gastar.

Saúde: Faça exames de rotina.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Avance!

Amor: Invista numa relação. Será bem sucedido.

Trabalho: Conseguirá alcançar os seus objectivos com facilidade.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Especial cuidado com a anca e a bacia.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Acredite mais em si.

Amor: Poderá fazer frente à sua cara metade. Controle-se.

Trabalho: Uma responsabilidade ser-lhe-á imposta.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a estados nervosos.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja rigoroso.

Amor: Conseguirá encontrar um caminho e estipular as suas regras numa relação.

Trabalho: Será alvo de injustiças.

Dinheiro: Equilibre as finanças.

Saúde: Oscilação de peso.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Viva intensamente.

Amor: Poderá “picar” a sua cara metade, para alcançar os seus desejos.

Trabalho: Não tenha limites. Vá à luta.

Dinheiro: Entradas que há algum tempo aguardava.

Saúde: Sujeito a alergias.