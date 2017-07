Horóscopo Diário - 13 de Julho

13.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Aproveite a boa energia.

Amor: A sua alegria poderá contagiar os outros. Não passará despercebido.

Trabalho: Dia positivo para fazer nascer novos projectos. Vontade não lhe faltará, por isso: mãos à obra!

Dinheiro: Seja caridoso.

Saúde: Especial cuidado com mudanças de temperatura.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Não deixe escapar oportunidades.

Amor: Dia de imprevistos e acontecimentos únicos. Saiba libertar-se de negativismos.

Trabalho: Alguém irá contactá-lo e fazer uma proposta. Fique atento.

Dinheiro: Faça movimentos.

Saúde: Instabilidade energética.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Seja mais moderado nas suas atitudes.

Amor: Assumirá o papel de conselheiro. Hoje atrairá pessoas que necessitem de uma palavra de conforto.

Trabalho: Conte com um dia pacífico.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Desgaste psicológico.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Contenha-se nas palavras.

Amor: Andará misterioso. Pouco saberão sobre si.

Trabalho: Estabeleça acordos, mas fique atento a possíveis rasteiras.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Deve fazer um check-up.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Abra o seu coração ao Universo.

Amor: Alguém do passado poderá dar noticias.

Trabalho: Uma oportunidade está à sua espera. Não a deixe escapar.

Dinheiro: Receberá um bónus.

Saúde: Dores nos joelhos.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Não se dê a falhas.

Amor: Deve expor as dúvidas, com dados adquiridos. Não julgue.

Trabalho: A sua prestação estará sob avaliação.

Dinheiro: Pense bem antes de gastar.

Saúde: Faça exames.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Empenhe-se.

Amor: Atrairá novas pessoas na sua vida. Mas acautele-se com as suas intenções para consigo.

Trabalho: Trabalho não lhe faltará. Por isso, concentre-se.

Dinheiro: Instabilidade.

Saúde: Especial cuidado com a tensão arterial.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Desbloqueie a sua vida.

Amor: Estará demasiado preso a pensamentos que não o levarão a lado nenhum, nem lhe trarão respostas.

Trabalho: Faça mais por si e procure novas oportunidades.

Dinheiro: Dificuldades.

Saúde: Sujeito a dores de cabeça.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Veja o lado positivo de momentos menos bons.

Amor: Uma situação poderá deixá-lo aborrecido. Fale sobre o que o deixa triste.

Trabalho: Ouvirá criticas. Não se deixe abater.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Insónias.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Busque os seus sonhos.

Amor: Uma relação poderá evoluir.

Trabalho: Conquistará novos desafios.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Dores lombares.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Equilibre as energias.

Amor: Dia tranquilo e sem problemas. No entanto, não deixe cair uma relação na monotonia.

Trabalho: Conseguirá dar continuidade a um projecto, que parece estar lento a desenvolver-se.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Sonhe e alcance.

Amor: O seu coração poderá bater mais forte por uma paixão.

Trabalho: Será exigida maior disponibilidade da sua parte para o desenvolvimento de um projecto.

Dinheiro: Recebimentos fruto do seu esforço.

Saúde: Cuidado com quistos.