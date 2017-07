Horóscopo Diário - 12 de Julho

12.07.17

Capricórnio

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Poderá ter problemas com o seu par. Melhores dias virão.

Saúde: Fortaleça o sistema imunitário.

Dinheiro: Um colega pode tentar prejudicá-la. Acautele-se.

Pensamento Positivo: Aceito os meus erros. Só os fortes sabem reconhecer as suas limitações.

Aquário

Carta do Dia: 8 de Espadas, que significa Crueldade.

Amor: Abra a porta à felicidade. Passe mais tempo com o seu par.

Saúde: A papaia é ótima para quem tem o estômago sensível.

Dinheiro: Alguém pode ser cruel consigo. A verdade virá ao de cima!

Pensamento Positivo: Nunca perco a esperança nas pessoas, invisto nelas!

Virgem

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Possível discussão com o seu par. Acalme-se e tudo correrá bem.

Saúde: O alho reforça as defesas e ajuda a baixar o colesterol.

Dinheiro: Promova a harmonia no seu local de trabalho. Todos ficam a ganhar.

Pensamento positivo: Realizo os meus projetos porque acredito em mim!

Balança

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Todos temos defeitos. Seja tolerante.

Controle a tensão arterial tomando chá de alecrim diariamente.

Dinheiro: O esforço acaba sempre por ser recompensado.

Pensamento positivo: Supero todas as situações com inteligência e sentido prático.

Gémeos

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Possibilidade de realizar um sonho no campo sentimental.

Saúde: Pode ter tendência para dores de dentes. Procure o dentista.

Dinheiro: Conte com a realização de um desejo no plano material.

Pensamento positivo: Não sofro por antecipação, o que tiver de ser, será!

Touro

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Ponha um ponto final a tudo o que a faz infeliz.

Saúde: Não desperdice energias com coisas que a entristecem.

Dinheiro: O dia é propício à reflexão. Pode tomar uma decisão importante.

Pensamento positivo: Uso a minha inteligência e lealdade para vencer qualquer desafio.

Escorpião

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Dê asas aos seus sonhos e partilhe-os com o seu amor.

Saúde: Se tem tendência para sofrer de aftas coma mais peixe e ovos.

Dinheiro: Evite levar problemas de casa para o trabalho. Zele pela sua imagem.

Pensamento positivo: É importante plantar sementes positivas.

Caranguejo

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Amor: Faça ao seu par uma surpresa romântica.

Saúde: Se passa muitas horas sentada, evite o sal. Faz retenção de líquidos.

Dinheiro: Avizinha-se o início de um novo ciclo profissional.

Saiba que tal como o animal caranguejo, os nativos deste signo só saem da concha quando estão bem seguros dos seus sentimentos.

Pensamento positivo: Vejo sempre a vida como uma oportunidade para me renovar.

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Esclareça qualquer mal-entendido. Saiba perdoar.

Saúde: Mantenha-se jovem por mais tempo sendo otimista.

Dinheiro: Dia exigente no trabalho. Vai ter força para superar tudo.

Pensamento positivo: Sei que depois da tempestade vem sempre a bonança!

Peixes

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja mais atenciosa com a sua cara-metade.

Saúde: Beba 1,5 litros de água por dia para manter a boa forma.

Dinheiro: Pode receber uma proposta que lhe dará mais poder.

Pensamento positivo: Sei que Deus me devolverá o dobro de tudo o que eu oferecer.

Sagitário

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: É provável que lhe digam que a família vai aumentar. Será uma alegria.

Saúde: Sempre que fizer uma refeição pesada beba um chá verde.

Dinheiro: Elogie os seus colegas. Em troca, terá mais companheirismo. Há que semear para colher!

Pensamento Positivo: Mereço todas as bênçãos que a vida me dá.

Leão

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Boa fase a nível sentimental. Peça a Deus que continue a protegê-la.

Saúde: Cuide da memória comendo um pouco de chocolate todos os dias.

Dinheiro: Pode receber uma boa notícia no emprego. É o fruto da sua dedicação.

Pensamento positivo: Tenho pensamentos positivos e a Luz Divina invade a minha vida.