Horóscopo Diário - 10 de Julho

10.07.17

Gémeos

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: Seja justa com as pessoas que ama.

Saúde: Corte nas gorduras e nos doces. Tudo o que é de mais faz mal.

Dinheiro: Esta fase menos positiva vai passar, tenha fé!

Pensamento positivo: Acredito nos meus projetos, sei que mereço ser bem-sucedida!

Virgem

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Transforme as derrotas em vitórias. Querer é poder.

Saúde: Fortaleça o sistema imunitário. Rodeie-se de boas energias.

Dinheiro: Atenção aos gastos exagerados. Procure amealhar.

Pensamento positivo: Venço os períodos de sacrifício através da confiança que tenho em mim própria!

Peixes

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Visite amigos que não vê há algum tempo.

Saúde: Algumas dores de cabeça poderão incomodá-la. Descanse mais.

Dinheiro: Poderá ter de fazer uma escolha. Ouça a intuição.

Pensamento positivo: Existe sempre lugar para a bondade no meu coração.

Escorpião

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Acabe com os conflitos. Cultive a união.

Saúde: Faça análises com regularidade. Vigie a saúde.

Dinheiro: Esteja atenta às oportunidades, parta para a ação!

Pensamento positivo: Oiço a minha intuição e tudo dá certo!

Touro

Carta do Dia: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

Amor: Aposte numa viagem romântica com o seu mais que tudo.

Saúde: Cozinhe bem os alimentos para evitar intoxicações alimentares.

Dinheiro: Seja mais flexível e aceite outros pontos de vista.

Pensamento Positivo: A coragem e o espírito de iniciativa fazem parte da minha natureza. Por isso sigo os meus sonhos.

Leão

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: O diálogo é meio caminho andado para resolver os problemas.

Saúde: Dê um passeio sempre que puder. O ar puro faz bem aos pulmões.

Dinheiro: Poderá ter boas novidades no campo financeiro.

Pensamento positivo: Sou prudente nas minhas ações e assim corre tudo bem!

Caranguejo

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Faça um jantar para os amigos mais próximos.

Saúde: Período calmo, sem preocupações de maior. Vai sentir-se bem.

Dinheiro: Encha-se de força de vontade e leve as suas iniciativas avante.

Saiba que o cristal dos nativos de Caranguejo é a Pedra da Lua, que lhes dá paz de espírito e sorte nos negócios.

Pensamento Positivo: Acredito no poder e na coragem que tenho dentro de mim!

Capricórnio

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Não se deixe levar pelos impulsos.

Saúde: Faça exames de rotina.

Dinheiro: Seja justa e rigorosa nas suas ações.

Pensamento Positivo: Procuro que a paz de espírito seja uma constante na minha vida.

Carneiro

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Seja atenciosa e crie relações prósperas!

Saúde: Com o tempo quente deve beber mais água.

Dinheiro: Pode receber dinheiro extra. Aproveite para por algum de lado.

Pensamento positivo: Sou otimista, espero sempre o melhor!

Aquário

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: A indecisão pode prejudicá-la. Seja firme e alcance a estabilidade.

Saúde: Se tem tendência para tensão arterial alta coma mais alho e vá ao médico.

Dinheiro: Pode avançar com um novo projeto. Arrisque!

Pensamento positivo: Supero todas as situações com habilidade e equilíbrio.



Balança

Carta do Dia: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça.

Amor: Mostre empenho na sua relação.

Saúde: Cuide da alimentação. Corte nos fritos.

Dinheiro: O seu profissionalismo será reconhecido.

Pensamento positivo: O poder da mente comanda a vida.

Sagitário

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Pode ter uma grande alegria no campo sentimental.

Saúde: Ouça os sinais do seu corpo. Com a saúde não se brinca.

Dinheiro: Possível mudança de trabalho que lhe trará maior segurança.

Pensamento positivo: O Universo dá-me coisas boas porque eu tenho fé!