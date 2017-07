Horóscopo Diário - 9 de Julho

09.07.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: A esperança permanece no seu coração. O Universo está a trazer uma lição e Ele jamais o abandonará.

Amor: Uma notícia poderá preencher o seu dia de sorrisos. Aproveite para ser feliz.

Trabalho: O seu trabalho será recompensado. Afinal, nada acontece por acaso.

Dinheiro: Entradas de dinheiro extra.

Saúde: Estável.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Confie nas suas capacidades. Você é capaz.

Amor: O seu autoritarismo e domínio poderão abalar uma relação. Seja mais subtil nas suas investidas.

Trabalho: Está a conseguir alcançar o que pretende. Terá subidas, mas cuidado.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Controle picos de stress.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Seja mais decidido. Ouça-se mais.

Amor: Poderá sentir dúvidas em relação ao seu parceiro. Evite desconfianças.

Trabalho: Avance. Só falta acreditar em si.

Dinheiro: Cautela com gastos fora do orçamento. Estabeleça prioridades.

Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: A vitória é garantida, por isso não baixe os braços.

Amor: Aproveite para namorar e investir num novo romance.

Trabalho: Conseguirá dar resposta a trabalhos. Será bem sucedido em tudo a que se propuser fazer.

Dinheiro: Entradas rápidas.

Saúde: Sujeito a dores lombares.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: A paz interior ajudará a evoluir em todos os seus sonhos.

Amor: Dia de promessas amorosas e de muita felicidade. Não se poupe a elogios à pessoa amada.

Trabalho: Terá recuperações e muita receptividade nos seus projectos.

Dinheiro: Recebimentos ao dobro.

Saúde: Disfunção gastro-intestinal.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: A criatividade será a chave para o sucesso.

Amor: Tente ser mais compreensivo com a sua cara-metade. Poderá ser você quem cria a instabilidade numa relação e nem se apercebe disso.

Trabalho: Terá iniciativa para vários projectos. Concentre-se e organize ideias. Depois coloque em prática os seus sonhos.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Controle a tensão arterial.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Saiba ouvir conselhos de quem lhe quer bem.

Amor: Não caia na rotina. Invista numa relação e seja mais atrevido.

Trabalho: Apesar de andar desmotivado está protegido.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: As desilusões tornam-nos mais fortes.

Amor: Evite sonhar alto. Poderá saber de algo que o deixe desanimado.

Trabalho: Está sujeito a críticas. Evite sorrisos ao lobo que se veste de cordeiro. Saiba distinguir.

Dinheiro: Esteja atento a desonestidades.

Saúde: Sujeito a insónias.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Vire a página e deixe para trás pessimismos.

Amor: Coloque os pontos nos “is” e dê um novo rumo a uma relação.

Trabalho: Um trabalho poderá ser colocado em prática, após algum tempo de espera.

Dinheiro: Pague dívidas.

Saúde: Dores ósseas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Abrace a vida com um novo EU.

Amor: Conte com um dia de felicidade e entrega. O romance anda no ar.

Trabalho: Terá projecção no seu trabalho. Conseguirá abrir portas de onde menos esperava.

Dinheiro: Receberá ajudas.

Saúde: Especial cuidado com mudanças de temperatura.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Assuma o seu Eu.

Amor: Andará recolhido nos seus pensamentos. Encontre-se.

Trabalho: Terá dificuldade em terminar trabalhos. Tudo parece atrasar-se.

Dinheiro: Entradas lentas.

Saúde: Dores na coluna.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: A coragem é uma virtude.

Amor: Seja menos teimoso. Dê o braço a torcer, verá que a sua vida sentimental será menos conflituosa.

Trabalho: Dê mais de si a um projecto. Faça com sabedoria e discernimento.

Dinheiro: Dificuldades em recebimentos.

7 Saúde: Sujeito a alergias.