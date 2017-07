Horóscopo Diário - 8 de Julho

08.07.17

Gémeos

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Seja mais carinhosa para não ter desgostos.

Saúde: Sistema respiratório fragilizado. Afaste-se de ambientes poluídos.

Dinheiro: Hoje pode comprar uma prenda para si.

Pensamento positivo: Uma palavra de conforto é sempre bem recebida.

Balança

Carta do Dia: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação.

Amor: Trate a pessoa amada com carinho. Seja atenciosa.

Saúde: Pode andar agitada. Faça uma massagem relaxante.

Dinheiro: Trace planos objetivos. Garanta a estabilidade.

Pensamento positivo: As perdas permitem-me crescer e encontrar novas soluções.

Touro

Carta do Dia: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades.

Amor: Agarre a oportunidade de ser feliz!

Saúde: Alivie as tensões musculares fazendo alongamentos.

Dinheiro: Previna-se contra acontecimentos inesperados. Mantenha-se alerta.

Pensamento positivo: O dia mais importante da minha vida é hoje!

Peixes

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: deixe o ciúme de lado e tire maior partido da sua relação.

Saúde: Pratique exercício moderado. Peso a mais faz mal aos ossos.

Dinheiro: Seja prudente nos comentários que faz aos outros.

Pensamento positivo: Não me deixo dominar por maus presságios, tenho fé!

Escorpião

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Mime o seu par e juntos criem um futuro próspero.

Saúde: Prolongue a saúde do cérebro incluindo ovos na alimentação.

Dinheiro: Evite ser demasiado apegada aos bens materiais. O amor é o mais importante.

Pensamento positivo: Paro para refletir. A pressa é inimiga da perfeição.

Carneiro

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Poderá ter um sonho muito bom. Peça ajuda a Deus para concretizá-lo.

Saúde: Previna infeções urinárias bebendo chá de barbas de milho.

Dinheiro: Seja equilibrada no que toca ao dinheiro, mas não perca a esperança.

Pensamento Positivo: A mente comanda a vida. Vou sempre em frente.

Caranguejo

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Confie na sua intuição e sensibilidade para fazer novas amizades.

Saúde: Para atenuar as olheiras reforce o consumo soja.

Dinheiro: Não dê ouvidos a terceiros. Confie mais em Saiba que uma das pedras do signo Caranguejo é o Cristal Transparente, que melhora o humor e previne a obesidade.

Pensamento positivo: Faço projetos e traço objetivos. Assim mantenho-me no rumo certo!

Virgem

Carta do Dia: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.

Amor: Dê mais atenção à pessoa amada.

Saúde: Recupere a forma comendo mais sopas e saladas.

Dinheiro: Mantenha o bom senso, não arrisque. No equilíbrio está a virtude.

Pensamento Positivo: Cultivo a paz de espírito na minha vida!

Leão

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Pode receber uma proposta inesperada do seu par. Saúde: Se anda rouca há muito tempo tome chá de casca de cebola.

Dinheiro: Possível entrada inesperada de dinheiro. Pensamento Positivo: Supero todos os desafios porque acredito em mim.

Capricórnio

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Combata a rotina na relação. Seja mais criativa.

Saúde: Os sumos naturais de fruta são uma ótima forma de ingerir vitaminas. Inclua-os na alimentação.

Dinheiro: Pague as contas sempre a tempo e horas. Primeiro as obrigações, depois o lazer.

Pensamento positivo: Realizo os meus objetivos porque confio em mim.

Sagitário

Carta do Dia: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Amor: Ame intensamente. Cultive a harmonia e o romantismo na sua relação.

Saúde: O açúcar em excesso é prejudicial. Cuidado!

Dinheiro: Crie um futuro próspero. Aposte em novas ideias.

Pensamento Positivo: É importante que eu seja justa com as pessoas que me amam.

Aquário

Carta do Dia: O Carro, que significa Sucesso.

Amor: Alguém próximo vai dar-lhe uma ótima notícia.

Saúde: Alivie a tensão muscular tomando um banho quente para acalmar.

Dinheiro: Possível aumento salarial em vista. O seu sucesso será reconhecido.

Pensamento positivo: Nada é mais importante do que sentir-me bem e feliz.