Horóscopo Diário - 10 de Junho

10.06.17

Capricórnio

Carta do Dia: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão.

Amor: Anime-se, ponha a cabeça no lugar e tudo correrá bem.

Saúde: Sistema nervoso alterado. Procure andar mais calma.

Dinheiro: Período instável. Feche os cordões à bolsa.

Pensamento positivo: Dou aos outros sem esperar nada em troca. Deus recompensa-me cem vezes mais.

Carneiro

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota

Amor Transmita a sua força e ânimo a quem se sente em baixo.

Saúde: Pode sofrer de hemorragias. Vá ao médico.

Dinheiro: Pense bem antes de tomar a iniciativa e avançar com uma ideia nova

Pensamento positivo: Venço os períodos de sacrifício porque confio em mim própria!

Caranguejo

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Antes de atirar-se de cabeça numa nova relação, veja se é correspondida.

Saúde: Melhore a postura. Evite ter dores de costas frequentes.

Dinheiro: Boa altura para mudar de casa ou carro, se for essa a sua vontade.

Pensamento positivo: O pensamento positivo é a melhor forma de se alcançar o êxito.

Escorpião

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Podem tentar interferir na sua relação. Defenda-se.

Saúde: Elimine os fritos da alimentação. Prefira cozidos e grelhados.

Dinheiro: Verifique se não anda a gastar mais do que deve. Previna-se.

Pensamento positivo: A vida exige de cada um a tarefa de lutar e vencer.

Leão

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Um amigo pode trazer-lhe uma boa notícia.

Saúde: Discuta menos e descontraia-se mais.

Dinheiro: Possível novidade no campo material. Os seus projetos correrão bem.

Pensamento positivo: É importante plantar sementes de amizade. Os amigos sinceros são um verdadeiro tesouro.

Sagitário

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Reflita sobre o que pretende para a sua vida.

Saúde: Tendência para dores de cabeça. É conveniente que descanse mais.

Dinheiro: Tudo correrá pelo melhor.

Pensamento positivo: Procuro refletir bem antes de agir, assim corre tudo bem!

Peixes

Carta do Dia: 6 de Ouros, que significa Generosidade.

Amor: Aceite o passado e viva o presente. Seja feliz.

Saúde: Aumente a ingestão de água para não ter problemas de rins. Coma maçãs.

Dinheiro: Possível aumento de responsabilidades. Está de parabéns!

Pensamento Positivo: É através do exercício diário da bondade que me torno uma pessoa verdadeiramente realizada!

Virgem

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Uma amiga pode pedir-lhe um conselho. Seja sincera e conseguirá ajudá-la.

Saúde: Atenção ao excesso de açúcar no sangue. Pode ter tendência para diabetes.

Dinheiro: Conseguirá concretizar os objetivos a que se propõe.

Pensamento positivo: Afasto-me de quem não me faz bem. Escolho o melhor para mim.

Balança

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja mais carinhosa com a sua família.

Saúde: Se tem pedras nos rins coma maçãs.

Dinheiro: Pode receber uma proposta que lhe dará maior poder económico.

Pensamento positivo: Estou aberta a viver as experiências mais esplêndidas.

Touro

Carta do Dia: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em Movimento.

Amor: Combata a rotina na relação. Seja mais criativa.

Saúde: Os sumos naturais de fruta são uma ótima forma de fortalecer as defesas.

Dinheiro: Pague as contas sempre a tempo e horas. Primeiro as obrigações, depois o lazer.

Pensamento positivo: Oriento-me sempre pelo amor. Sou mais feliz assim!

Gémeos

Carta do Dia: O Imperador, que significa Concretização.

Amor: Concretize o que mais deseja. Nunca desista.

Saúde: Inclua gengibre na alimentação, ajuda a prevenir o cancro.

Dinheiro: Alguém próximo pode precisar de ajuda. Seja uma boa amiga.

Saiba que os nativos de Gémeos são compatíveis com os signos de Ar e de Fogo. Os pares perfeitos de Gémeos são Sagitário e Balança.

Pensamento Positivo: Sei que a minha estrela-guia brilha e me protege eternamente.

Aquário

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Terá força para dar a volta a tudo. Os astros estão a seu favor.

Saúde: Pense em coisas boas para afastar as más energias.

Dinheiro: Em vez de comprar roupa nova recicle o guarda-roupa. Quem guarda tem, já diz o ditado!

Pensamento positivo: Sei que tenho mérito. Estou consciente das minhas capacidades.