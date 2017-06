Horóscopo Diário - 9 de Junho

09.06.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Seja determinado.

Amor: Estará disposto a apostar na sua felicidade. Basta de incertezas.

Trabalho: O seu dinamismo trará grandes conquistas.

Dinheiro: Terá ganhos rápidos.

Saúde: Especial cuidado com a bacia e a anca.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Aja com flexibilidade e moderação.

Amor: Dia de conforto numa união. No entanto, não espere grandes emoções.

Trabalho: Conseguirá desempenhar bem as suas tarefas.

Dinheiro: Equilibrado.

Saúde: Beba mais água.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Encontre novas soluções para velhas questões.

Amor: Sofrerá uma reviravolta. O que estava certo pode estar errado hoje e vice-versa.

Trabalho: Esteja desperto a novas oportunidades.

Dinheiro: Oscilações.

Saúde: Instabilidade energética.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Distinga o certo pelo não certo.

Amor: Terá necessidade de tomar decisões. Dê tempo ao tempo, pois a resposta não tarda a surgir. Encontre-a dentro de si.

Trabalho: Poderão incutir uma nova tarefa. Seja mais seguro de si e dê respostas.

Dinheiro: Faça escolhas acertadas.

Saúde: Especial cuidado com órgãos duplos.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja racional.

Amor: Esclareça os seus anseios. Não deve viver numa relação com duvidas.

Trabalho: Poderá definir um estado.

Dinheiro: Seja mais comedido nos seus gastos.

Saúde: Alimente-se de forma saudável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Não descure a sua intuição. Ouça-a.

Amor: Poderá manter alguns segredos, como forma de prudência, para evitar conflitos.

Trabalho: Controle os seus impulsos. Evite falar sobre os seus projectos.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Esteja atento a sintomas.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Evite lutar consigo próprio.

Amor: Poderá andar impaciente. Isso revelar-se-á numa relação de forma negativa. Controle-se.

Trabalho: Estará com picardias. Seja mais cauteloso na sua forma de expor casos.

Dinheiro: Esforce-se para receber o que é seu.

Saúde: Sujeito a alergias.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Olhe mais por si.

Amor: Faça uma reflexão. Precisa de estar só e afastado de todos.

Trabalho: Terá dificuldades em terminar tarefas.

Dinheiro: Poderá sofrer atrasos nos recebimentos.

Saúde: Faça uma avaliação oftalmológica.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Seja mais autónomo.

Amor: Dia difícil para partilhar com os outros. Preferirá a sua própria companhia.

Trabalho: Terá expansão e reconhecimento.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Cuide da sua imagem.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Revele-se.

Amor: Poderá fazer dedicatórias à sua cara-metade. Será muito positivo e uma relação crescerá.

Trabalho: Exponha as suas ideias. Será acatado.

Dinheiro: Ganhos ao dobro.

Saúde: Cuide da sua garganta.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Inicie um novo processo dentro de si.

Amor: Há atitudes a serem repensadas. Desvincule-se de vez de um passado.

Trabalho: Exerça mudanças radicais.

Dinheiro: Pague despesas.

Saúde: Dores reumáticas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Dê ouvidos a quem lhe quer bem.

Amor: Estará desmotivado numa relação, que tende a entrar em monotonia.

Trabalho: Sentirá estagnação. Necessita de mais, mas hoje não será um bom dia para mudanças.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Falta de força anímica.