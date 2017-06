Horóscopo Diário - 8 de Junho

08.06.17

Sagitário

Carta do Dia: 4 de Copas, que significa Desgosto.

Amor: Seja tolerante e saiba ouvir o seu par. Evite um desgosto.

Saúde: Pode andar com menos energia. Durma mais.

Dinheiro: Seja comedida nas atitudes com os colegas.

Pensamento positivo: Não me prendo a mágoas, vivo com alegria!

Leão

Carta do Dia: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação.

Amor: Afaste uma possível separação entre dois familiares.

Saúde: Use calçado confortável. Previna problemas na coluna.

Dinheiro: Imponha regras de poupança a si própria. Siga tudo à risca!

Pensamento positivo: Espalho alegria à minha volta!

Peixes

Carta do Dia: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.

Amor: Faça uma escapadinha romântica com o seu mais que tudo. Dará um novo impulso à relação.

Saúde: Controle a tensão arterial. Não abuse do café nem do sal.

Dinheiro: Esteja atenta a um novo projeto. Quem sabe se não irá renovar-lhe a vida?

Pensamento positivo: Uma palavra de incentivo é sempre bem recebida.

Gémeos

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: Seja honesta e generosa, ganhe bons amigos.

Saúde: Se anda com dificuldade em fazer a digestão coma um pouco de mel.

Dinheiro: Encare as dificuldades com calma. Vai superar todos os obstáculos.

Saiba que a mãe Gémeos é divertida, brincalhona, bem-disposta, conversa muito com os filhos e é uma boa amiga.

Pensamento Positivo: Construo a minha felicidade, tenho domínio sobre os meus pensamentos!

Escorpião

Carta do Dia: 7 de Ouros, que significa Trabalho.

Amor: Seja mais dedicada à pessoa que tem ao lado. Dê mais estabilidade à sua relação.

Saúde: Adote uma postura positiva perante a vida.

Dinheiro: Poderá iniciar um novo projeto. Mantenha-se alerta e tudo correrá bem.

Pensamento positivo: Agradeço a Deus tudo o que diariamente recebo!

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

Amor: Uma desavença poderá colocar uma amizade em causa.

Saúde: Rejuvenesça a pele comendo mais iogurtes, de preferência naturais.

Dinheiro: Terá força para enfrentar este período difícil.

Pensamento positivo: Venço os desafios, sou otimista!

Virgem

Carta do Dia: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.

Amor: Liberte-se do passado e seja feliz.

Saúde: Afaste-se de ambientes poluídos.

Dinheiro: Também a vida financeira corre bem. É provável que receba um dinheiro extra.

Pensamento Positivo: Adoro o que faço e desempenho as tarefas com muita alegria.

Touro

Carta do Dia: A Justiça, que significa Justiça.

Amor: Invista de corpo e alma no amor. Seja sempre justa.

Saúde: Cuide do coração comendo cozidos e grelhados.

Dinheiro: Poderá receber uma alegria material. A justiça será feita.

Pensamento positivo: Sou uma pessoa de fé! Acredito que a justiça acontece a quem a defende.

Caranguejo

Carta do Dia: O Papa, que significa Sabedoria.

Amor: Com sabedoria conquiste quem a rodeia. Use o seu encanto e doçura.

Saúde: O seu corpo poderá acusar algum cansaço. Durma pelo menos 8 horas por noite.

Dinheiro: Período favorável a nível financeiro.

Pensamento positivo: Cultivo a sabedoria interior, ela dá-me uma vida feliz.

Balança

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Festeje as datas importantes da sua relação.

Saúde: Faça exames de rotina.

Dinheiro: Use o seu sentido prático para resolver um imprevisto.

Pensamento positivo: As respostas que eu procuro, estão dentro de mim.

Capricórnio

Carta do Dia: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Amor: Estará irresistível. Aproveite para namorar muito!

Saúde: Cuide mais dos pés. Aplique diariamente um bom creme hidratante.

Dinheiro: Defenda os seus ideais com garra! A vitória espera por si.

Pensamento positivo: A verdadeira riqueza está no coração.

Aquário

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: : Fortaleça a relação. Tornem-se mais cúmplices.

Saúde: Viva com otimismo. Hora a hora, Deus melhora.

Dinheiro: Fase de energias muito positivas. Aproveite!

Pensamento positivo: Vou pela vida a espalhar Esperança e Alegria e sei que serei recompensada.