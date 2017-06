Horóscopo Diário - 7 de Junho

07.06.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Lute contra tudo e contra todos.

Amor: Dê mais importância a uma paixão. Acredite de novo no amor. O seu coração palpita por alguém. Por isso, não tenha medo em avançar.

Trabalho: Surgirão pequenas picardias. Poderão não concordar com as suas ideias. O que o deixará muito aborrecido.

Dinheiro: Esforce-se mais para receber o que é seu.

Saúde: Esteja atento a nódulos.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Viva de forma tranquila e feliz.

Amor: Estará confiante numa relação. Por isso, irá falar abertamente sobre os seus sentimentos. Conseguirá ouvir o que há muito esperava.

Trabalho: Não terá mãos a medir. Obterá louros.

Dinheiro: Ganhos ao dobro.

Saúde: Pequenas dores de garganta.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aposte mais em si, aprendendo a amar-se e valorizar-se.

Amor: Estará ciente que só você aposta numa relação. Calma, pois o seu companheiro precisa de espaço.

Trabalho: Conseguirá trabalhar em projectos próprios e ter expansão.

Dinheiro: Entradas que há muito aguarda.

Saúde: Dores nos pés.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Exerça uma mudança na sua vida.

Amor: Há assuntos que devem ser eliminados. Não deixe que falem do que não sabem. Deve cortar o mal pela raiz.

Trabalho: Inicia uma nova fase na sua carreira. Será positivo se souber definir bem as suas ideias.

Dinheiro: Faça pagamentos.

Saúde: Sujeito a dores reumáticas.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Acorde para a vida e descontraia mais.

Amor: Evite pressionar a sua cara-metade. Namore mais e preocupe-se menos com o futuro.

Trabalho: Seja mais criativo nos seus projectos. Adicione mais cor e sabor ao que mais ama fazer.

Dinheiro: Pequenas entradas.

Saúde: Controle níveis de colesterol.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Ponto de Vista

Conselho Do Dia: Desbloqueie a sua vida. Acredite em si, pois o poder está nas suas mãos.

Amor: Sentirá dificuldade em entrega. Talvez o problema esteja na sua cabeça. Contrarie esta tendência e faça mais por uma relação.

Trabalho: A desmotivação estará presente ao longo do dia. Poucas saídas encontrará para os seus projectos. Hoje deve assentar ideias com calma e mais confiança.

Dinheiro: Estará limitado.

Saúde: Sujeito a tonturas.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Partilhe mais com os outros.

Amor: Dia favorável ao romance. Saia com a sua cara-metade e diga-lhe o quanto ela é importante para si.

Trabalho: Aceite novas parcerias. Serão fundamentais para o seu crescimento e expansão.

Dinheiro: Faça donativos.

Saúde: Sujeito a estados gripais.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja mais rigoroso consigo mesmo.

Amor: Nada escapará a este nativo, que apenas quer definir na sua cabeça a sua vida. Portanto não deixará de dizer o que tiver de dizer, doa a quem doer.

Trabalho: Conseguirá concluir um processo. Poderá celebrar contratos.

Dinheiro: Controle-se.

Saúde: Oscilação de peso.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Ouça os conselhos de quem lhe quer bem.

Amor: Sentirá pouca vontade de se entregar. Um sentimento tende a esfriar, mas poderá ser um recalcamento de assuntos do passado.

Trabalho: Estará estável. Porém, se aguarda respostas hoje não será o dia de resoluções.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: A esperança ajudará a mover montanhas.

Amor: Dará de si a uma relação, de forma intensa. Dia feliz.

Trabalho: Uma oportunidade surgirá e por isso aposte nesta nova aventura.

Dinheiro: Ganhos extra.

Saúde: Dores nos joelhos.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Evite confusões na sua cabeça.

Amor: Ouça a sua voz interior e confie nos seus sentimentos. Saiba o que é importante para si.

Trabalho: Surgirá uma nova situação que o deixará a balançar.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Pequenos problemas em órgãos duplos.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: O Universo quer transmitir-lhe uma mensagem. Abra o seu coração e mente e entenda os sinais.

Amor: Está processo de análise e não tenha pressa em ver uma situação resolvida. O tempo é precioso para respostas e curas.

Trabalho: Um projecto tende a ser avaliado.

Dinheiro: Pense bem antes de gastar.

Saúde: Faça análises de rotina.