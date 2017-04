Horóscopo Diário - 16 d Abril

16.04.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Balanço

Conselho Do Dia: Seja específico.

Amor: Há assuntos a serem tratados. Sente-se com incertezas quanto ao seu futuro.

Trabalho: Poderá vincular uma situação.

Dinheiro: Seja regrado nas despesas.

Saúde: Alimente-se correctamente.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Tente estabilizar o seu Eu.

Amor: Poderá ser surpreendido. Dia positivo no amor, desde que coloque os pés em terra.

Trabalho: Surgirá um pequeno problema. Tenha capacidade de resolução rápida.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Oscilações de humor.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: O silêncio vale ouro.

Amor: Será benéfico não falar demais. Tente a dizer o que pensa, sem medir palavras.

Trabalho: Tenha cautela com documentações. Não se sujeite ao que os outros querem.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça um check-up.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Seja dinâmico e criativo.

Amor: Estará vulnerável. Aproveite a vida, mas sem compromissos.

Trabalho: Terá capacidade de lidar com diversas situações.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Controle a tensão arterial.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Não esconda o que sente. Fale.

Amor: Dia positivo. Poderá ver a sua vida sentimental tomar novos contornos. Depende de si.

Trabalho: Não terá mãos a medir. Conseguirá fazer valer as suas ideias.

Dinheiro: Ganhos ao dobro.

Saúde: Especial cuidado com o estomago.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Evite aborrecimentos.

Amor: Terá críticas e estará abalado. Prepare-se para enfrentar um dia difícil.

Trabalho: Não confie. Hoje será positivo se pensar por si.

Dinheiro: Cautela com desonestidades.

Saúde: Sujeito a noites mal dormidas.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: A Estrela

Conselho Do Dia: Aproveite a “Luz” Divina.

Amor: Receberá um elogio de alguém que lhe próximo e de quem estima.

Trabalho: Prepare-se para novidades.

Dinheiro: Entradas extra.

Saúde: Dores nos joelhos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: Aproxime-se de quem lhe faz bem.

Amor: Conte com cumplicidade. Passe mais tempo com os seus amigos.

Trabalho: Poderá surgir uma nova actividade. Aproveite, mas não se desvincule do que já tem.

Dinheiro: Faça doações.

Saúde: Especial cuidado com os “escaldões”.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Inicie uma nova fase na sua vida. Acabe com o que não lhe traz felicidade.

Amor: Está na hora de dizer “basta” ao sofrimento. O passado já lá vai e hoje é o dia para dar as boas vindas a um novo começo de vida.

Trabalho: Tire da gaveta aqueles projectos e faça mais por si.

Dinheiro: Coloque um fim a dívidas.

Saúde: Sujeito a dores ósseas.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: Tenha voz activa.

Amor: Estará determinado. Evite ser agressivo nas palavras e procure ser mais flexível nas atitudes.

Trabalho: Está em fase de ascensão.

Dinheiro: Estável, mas não exagere nos gastos.

Saúde: Stress.

Aquário 20/1 a 18/2

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Faça uma análise à sua vida.

Amor: Estará atento aos movimentos da pessoa amada. Cuidado com pressões.

Trabalho: Superiores estarão de olho no seu trabalho. Não se dê a falhas.

Dinheiro: Seja cauteloso com as despesas.

Saúde: Faça exames de rotina.

Peixes 19/2 a 20/3

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Dê mais ouvidos a si.

Amor: Estará com dúvidas. Se gosta, lute.

Trabalho: Serão colocados vários caminhos à sua frente. Será difícil decidir-se.

Dinheiro: Conte com ganhos.

Saúde: Especial atenção aos órgãos duplos.