Horóscopo Diário - 15 de Abril

15.04.17

Leão

Carta do Dia: O Louco, que significa Excentricidade.

Amor: Controle a tendência para ser inconstante. Dê segurança ao seu par.

Saúde: Possíveis dores de cabeça. Descanse mais.

Dinheiro: Bom momento para fazer uma compra que deseja.

Pensamento positivo: Vivo com alegria. Atraio boas energias para a minha vida.

Caranguejo

Carta do Dia: 2 de Espadas, que significa Falsidade.

Amor: Um amigo de quem gosta poderá desiludi-la com uma atitude falsa. Proteja-se.

Saúde: Para perder peso, faça refeições leves. Elimine a batata, massa e arroz.

Dinheiro: Possível desavença com um chefe. Calma e tudo se resolverá.

Pensamento positivo: Dou valor às coisas mais simples da vida. A verdadeira riqueza está no coração.

Touro

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: Pense mais nos sentimentos do seu par. Concentre-se em fazê-lo feliz.

Saúde: O negativismo faz mal à saúde. Anime-se!

Dinheiro: Não seja avarenta. A generosidade pode trazer-lhe valiosas recompensas.

Pensamento positivo: Ganho o respeito e a admiração dos outros através da minha honestidade.



Gémeos

Carta do Dia: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem Longa, Partida Inesperada.

Amor: Possível viagem a dois. Desfrutará de dias românticos.

Saúde: Tendência para dores de estômago. Tome chá de hortelã.

Dinheiro: Sempre que possa, ponha algum dinheiro de parte. Tostão a tostão faz um milhão.

Pensamento positivo: Com força e determinação consigo atingir todos os objetivos.

Sagitário

Carta do Dia: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

Amor: Se errou, reconheça que errou. A teimosia não leva a lugar nenhum.

Saúde: Pode sofrer de problemas de pele. Consulte um especialista.

Dinheiro: Seja inteligente na gestão das finanças. Gaste apenas o que pode.

Pensamento positivo: Para ouvir a voz de Deus é importante que eu esteja presente de corpo e alma.

Balança

Carta do Dia: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

Amor: Balança dá muita importância à sua vida emocional e sente tudo com muita intensidade.

Saúde: Se tiver febre tome infusões de sabugueiro.

Dinheiro: Tenha espírito de iniciativa e construa uma vida próspera.

Pensamento Positivo: Empenho-me na conquista dos meus objetivos.

Escorpião

Carta do Dia: A Morte, que significa Renovação.

Amor: Atenção ao amor à primeira vista. Abra bem os olhos. Não o deixe escapar!

Saúde: Abrande o ritmo. Durma pelo menos 8 horas por noite.

Dinheiro: A fase é de renovação. Se desejar pode procurar outro emprego.

Pensamento positivo: É importante agradecer a Deus por todas as graças que me dá.

Carneiro

Carta do Dia: 6 de Paus, que significa Ganho.

Amor: Bom ambiente familiar e sentimental. Tudo está em harmonia.

Saúde: Possíveis dores de garganta. Gargareje com água e sal.

Dinheiro: É provável que receba uma promoção. Parabéns!

Saiba que Carneiro é o primeiro signo do zodíaco, o que o torna audaz, enérgico e impulsivo.

Pensamento positivo: O meu espírito fica mais leve se pensar positivo.

Capricórnio

Carta do Dia: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.

Amor: Fase propícia a novos amores. Abra a pestana!

Saúde: Poderá sentir-se mais ansiosa. Tenha calma.

Dinheiro: Empenhe-se no que está a fazer. Será bem-sucedida!

Pensamento Positivo: A vida reserva-me surpresas maravilhosas. Sou sempre otimista.

Aquário

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Seja menos possessiva. Amar é dar liberdade.

Saúde: Diminua os cafés que toma por dia. Mantenha a tensão arterial controlada.

Dinheiro: No trabalho, mostre-se disponível para ajudar os colegas.

Pensamento Positivo: Descubro o imenso poder e coragem que trago dentro de mim!

Peixes

Carta do Dia: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Amor: Demonstre com intensidade o que sente. Peixes é muito sonhador e romântico.

Saúde: O sistema imunitário pode não estar na melhor forma. Vá ao seu médico de família.

Dinheiro: Empenhe-se a fundo num projeto. Terá grandes alegrias.

Pensamento positivo: É importante valorizar mais os afetos.

Virgem

Carta do Dia: O Sol, que significa Glória, Honra.

Amor: Espalhe alegria e bem-estar à sua volta. Leve a harmonia para o seu lar.

Saúde: Pode sentir-se cansada. Alimente-se melhor para repor energias.

Dinheiro: Irá conhecer a glória a nível material.

Pensamento positivo: Adoro o meu trabalho e desempenho-o com muita alegria.