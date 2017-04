Horóscopo Diário - 14 de Abril

14.04.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Não dê ouvidos aos demais.

Amor: Estará triste e aborrecido com a sua vida. Deve deixar para trás problemas e pensar em lutar pela sua felicidade.

Trabalho: Conte com críticas que em nada ajudarão o seu trabalho.

Dinheiro: Sujeito a enganos.

Saúde: Insónias.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Seja mais coerente.

Amor: Poderão surgir problemas inesperados. Não combine encontros.

Trabalho: Uma oportunidade surgirá. Agarre-a antes que se escape.

Dinheiro: Instável.

Saúde: Estabilize as suas energias.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Ouça o que o Universo tem para lhe dizer.

Amor: Analise uma relação. Perceba se vale a pena investir.

Trabalho: O seu desempenho está a ser avaliado.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Faça exames de rotina.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: O Guerreiro Espiritual

Conselho Do Dia: Avance. Sairá vitorioso.

Amor: Invista numa relação. Terá evoluções.

Trabalho: Estará muito bem posicionado. Conseguirá resolver problemas de forma rápida.

Dinheiro: Ganhos.

Saúde: Recuperações de um estado.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: Os Enamorados

Conselho Do Dia: Decida-se, por si.

Amor: O seu coração poderá deixá-lo confuso. Tem a certeza do que quer para si?

Trabalho: Terá que se desdobrar entre várias áreas.

Dinheiro: Entradas.

Saúde: Estável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Encontre a paz interior.

Amor: Dia calmo. Tudo correrá com tranquilidade.

Trabalho: Deixe fluir. A seu tempo tudo será resolvido.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Beba mais água.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Pai Universal

Conselho Do Dia: O autoritarismos poderá prejudica-lo.

Amor: Quererá fazer valer as suas vontades. Nem sempre correrá como pretende.

Trabalho: Conseguirá liderar uma tarefa. Será bem sucedido.

Dinheiro: Estável, mas não gaste demais.

Saúde: Stress.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Esforce-se para alcançar o seu desejo.

Amor: Poderá viver lutas apaixonadas que não deixam que encontre a sua paz interior.

Trabalho: Não será fácil, mas termina o dia com satisfação e sensação de dever cumprido.

Dinheiro: Dificuldades nos recebimentos.

Saúde: Sujeito a alergias.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Controle os seus impulsos.

Amor: Tende a términos. Atenção ao que diz. Poderá deitar tudo a perder.

Trabalho: Acaba uma fase. Deve batalhar mais por alcançar uma nova etapa.

Dinheiro: Tende a perdas.

Saúde: Especial cuidado com acidentes.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: O Eremita

Conselho Do Dia: Faça uma introspecção.

Amor: Necessita de reflectir sobre a sua vida. Andará mais afastado.

Trabalho: Tire o dia para descansar.

Dinheiro: Atenção aos atrasos nos pagamentos.

Saúde: Sujeito a dores na coluna.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Mãe Universal

Conselho Do Dia: Abra o seu coração.

Amor: Faça uma declaração à pessoa amada. Será surpreendido.

Trabalho: Fale sobre as suas ideias. Verá que conseguirá alcançar o que pretende.

Dinheiro: Prosperidade.

Saúde: Dores de garganta.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: A Transformação

Conselho Do Dia: Inicie um novo processo.

Amor: O passado já lá vai. Por isso aproveite a vida ao segundo.

Trabalho: Poderá começar um novo projecto. Faça por acontecer.

Dinheiro: Reduza as despesas.

Saúde: Dores ósseas.