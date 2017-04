Horóscopo Diário - 13 de Abril

13.04.17

Escorpião

Carta do Dia: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia.

Amor: A vida amorosa anda um pouco instável. Descontraia.

Saúde: Se anda com azia, evite comidas gordurosas e pesadas.

Dinheiro: Dia exigente a nível profissional. Vai ter força para superar tudo.

Pensamento positivo: Deixo a juventude do espírito irradiar através do meu olhar.

Touro

Carta do Dia: A Lua, que significa Falsas Ilusões.

Amor: Touro é muito teimoso, seja mais flexível.

Saúde: Tudo está estável neste campo.

Dinheiro: Os seus talentos poderão trazer-lhe dinheiro extra. Aplique-se.

Pensamento positivo: Uma pessoa positiva atrai naturalmente coisas boas para a sua vida.

Virgem

Carta do Dia: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.

Amor: Modere a sua impulsividade e pense duas vezes antes de falar. Evite discussões.

Saúde: Trate o reumatismo juntando à água do banho uma infusão de alecrim.

Dinheiro: Seja trabalhadora e empenhada.

Pensamento positivo: Procuro fazer um julgamento justo das situações que se passam à minha volta.

Caranguejo

Carta do Dia: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

Amor: Faça uma declaração ao seu companheiro. Os nativos de Caranguejo são sensíveis e apaixonados.

Saúde: Evite as dietas muito rigorosas, pode ficar com anemia.

Dinheiro: Concentre-se nas suas tarefas e faça com que o seu sucesso seja mais duradouro.

Pensamento positivo: Não sou escrava do juízo alheio, vivo de acordo com a minha consciência.

Carneiro

Carta do Dia: 9 de Ouros, que significa Prudência.

Amor: Afaste-se de pessoas que estão consigo por interesse. Seja prudente.

Saúde: Andará mais triste e com necessidade de se isolar. Não o faça por muito tempo.

Dinheiro: Um amigo pode pedir-lhe ajuda. Esteja ao seu lado.

Saiba que os nativos de Carneiro quando se apaixonam são muito calorosos, intensos e dedicados!

Pensamento positivo: Venço as minhas dúvidas, sou uma vencedora!

Gémeos

Carta do Dia: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

Amor: Hoje poderá sentir-se nostálgica, concentre-se mais no presente!

Saúde: Faça várias refeições ao dia para ter sempre energia.

Dinheiro: Irá sentir que o dinheiro lhe foge por entre os dedos. Calma!

Pensamento positivo: Fazer o bem dá alegria à minha vida!



Leão

Carta do Dia: Os Enamorados, que significa Escolha.

Amor: Estime as suas amizades e as pessoas que lhe dão valor.

Saúde: Algumas dores de cabeça poderão incomodá-la. Descanse mais.

Dinheiro: Poderá ter de fazer uma escolha importante. Ouça a intuição.

Pensamento positivo: Procuro a companhia de pessoas bem-dispostas e aprendo com elas.

Peixes

Carta do Dia: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal.

Amor: Uma pessoa próxima pode fazer-lhe um favor. Mostre-lhe a sua gratidão.

Saúde: Fortaleça as defesas comendo tangerinas e kiwis.

Dinheiro: Período intenso no que toca a afazeres profissionais. Faça um esforço extra.

Pensamento positivo: Sou determinada nos meus planos, não desisto até vencer!

Aquário

Carta do Dia: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.

Amor: Entregue-se à paixão sem receios.

Saúde: Supere as emoções negativas. Mente sã em corpo são.

Dinheiro: Poderá ter boas novidades no campo financeiro.

Pensamento positivo: Enfrento com otimismo mesmo as situações mais difíceis.

Sagitário

Carta do Dia: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

Amor: Modere as palavras para não ferir as pessoas que ama.

Saúde: Descontraia. Dê um passeio a pé para arejar as ideias.

Dinheiro: O seu espírito de liderança vai estar em destaque. Possível promoção.

Pensamento Positivo: A verdadeira beleza não é visível aos olhos, está no coração.

Capricórnio

Carta do Dia: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.

Amor: Invista num bom relacionamento com os outros, cultive as suas amizades.

Saúde: Tendência para a tristeza. Não se feche em casa. Saia com os amigos.

Dinheiro: Inteligência em alta! Boa altura para se lançar em novos desafios.

Pensamento Positivo: A confiança e a determinação são as chaves do sucesso.

Balança

Carta do Dia: A Força, que significa Força, Domínio.

Amor: Aprenda a dominar melhor as suas emoções. Tudo correrá bem.

Saúde: Ótimo dia para dar um passeio em boa companhia.

Dinheiro: Terá domínio sobre uma situação inesperada. Mantenha-se determinada.

Pensamento positivo: Na vida não há impossíveis! Enfrento todos os desafios com coragem!