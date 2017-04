Horóscopo Diário - 12 de Abril

12.04.2017

Carneiro 21/3 a 20/4

Carta: O Xamã

Conselho Do Dia: Aja com sabedoria.

Amor: Uma relação está a tornar-se monótona. Invista mais na sua felicidade.

Trabalho: O cansaço poderá trazer desmotivação. Terá pouca vontade de realizar tarefas.

Dinheiro: Estagnado.

Saúde: Falta de força anímica.

Touro 21/4 a 21/5

Carta: A Pequena Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Aceite os chamamentos do Universo.

Amor: Nada na vida acontece por acaso. Estará perante um imprevisto. Saiba como actuar perante o inesperado.

Trabalho: Conte com problemas de difícil resolução.

Dinheiro: Oscilação.

Saúde: Estabilize a sua energia.

Gémeos 21/5 a 20/6

Carta: A Curandeira

Conselho Do Dia: Contenha-se nos assuntos referentes à sua vida intima.

Amor: Poderá manter segredos. Aproveite a vida, mas com cautela.

Trabalho: Dia positivo para fazer acordos. No entanto, esteja atento aos documentos que lhe sejam apresentados. Não assine sem ler.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Não descure sintomas.

Caranguejo 21/6 a 22/7

Carta: A Integração

Conselho Do Dia: Mantenha-se em harmonia com o Universo.

Amor: Assente os seus sentimentos. Evite estados eufóricos.

Trabalho: Não conte com desenvolvimentos. A seu tempo receberá as respostas que aguarda.

Dinheiro: Estável.

Saúde: Sujeito a pequenos problemas renais.

Leão 23/7 a 22/8

Carta: A Grande Roda da Medicina

Conselho Do Dia: Viva mais para si.

Amor: Torne-se mais egoísta. Aprenda a viver melhor consigo mesmo. Para amar, é preciso amar-se.

Trabalho: Está em expansão. Um projecto ganhará asas para além fronteiras.

Dinheiro: Gaste em usufruto próprio.

Saúde: Estável.

Virgem 23/8 a 22/9

Carta: O Sol

Conselho Do Dia: O Céu iluminará o seu dia. Confie na bênção Divina.

Amor: Conte com bonitos momentos. Se possível faça um jantar romântico.

Trabalho: Conte com ajudas. Os seus parceiros profissionais estarão do seu lado.

Dinheiro: Faça doações.

Saúde: Especial atenção a queimaduras.



Balança 23/9 a 22/10

Carta: O Guia Espiritual

Conselho Do Dia: Analise qualquer situação antes de firmar a sua palavra.

Amor: Estará demasiado pensativo. Aprenda a levar a vida com mais leveza.

Trabalho: Uma proposta deverá ser avaliada. Não aceite sem saber se realmente consegue cumprir e se você corresponde aos requisitos.

Dinheiro: Faça melhor gestão das suas contas.

Saúde: Vá ao médico e peça exames específicos.

Escorpião 23/10 a 21/11

Carta: O Caos

Conselho Do Dia: Evite pessimismos.

Amor: Poderá dizer o que pensa e o que não pensa. Não seja radical e aja com mais calma.

Trabalho: Poderá deitar a perder um trabalho. Seja mais consciencioso das suas necessidades.

Dinheiro: Sujeito a despesas inesperadas.

Saúde: Dificuldades em recuperações.

Sagitário 22/11 a 21/12

Carta: A Força da Vida

Conselho Do Dia: Evite zangar-se consigo mesmo.

Amor: Conte com pequenos atritos. Levará a sua palavra a avante.

Trabalho: Deve investir mais na sua carreira. Seja mais activo.

Dinheiro: Lute para receber o que lhe é de direito.

Saúde: Sujeito a alergias.

Capricórnio 22/12 a 19/1

Carta: A Lua

Conselho Do Dia: Afaste-se de rumores.

Amor: Evite dar ouvidos a quem não lhe quer bem. Confie mais na sua intuição.

Trabalho: Conte com propostas enganosas. “Nem tudo o que luz é ouro”.

Dinheiro: Sujeito a desonestidades.

Saúde: Insónias.



Aquário 20/1 a 18/2

Carta: A Tranformação

Conselho Do Dia: Aprenda a ser mais feliz no presente.

Amor: O passado deverá ser eliminado da sua memória. É tempo de viver a vida ao segundo.

Trabalho: Poderá sofrer uma mudança repentina.

Dinheiro: Pague dívidas.

Saúde: Sujeito a dores ósseas.



Peixes 19/2 a 20/3

Carta: O Curandeiro

Conselho Do Dia: Aprenda a descontrair.

Amor: Evite relações que o prendam. Deve viver com mais cor e sorrisos na sua vida.

Trabalho: Estará criativo e dinâmico. Hoje pode fazer acontecer, se acreditar mais em si e nas suas capacidades.

Dinheiro: Entradas de pequenas quantias.

Saúde: Controle a tensão arterial.