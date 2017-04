Horóscopo Diário - 11 de Abril

11.04.17

Capricórnio

Carta do Dia: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.

Amor: A família pode andar a exigir muito de si. Aprenda a dizer não.

Saúde: Um passeio diário ajuda a prevenir doenças do coração.

Dinheiro: Use a sua sabedoria para superar as situações mais difíceis. Força!

Pensamento positivo: Aprendo com o passado. O que passou, passou!

Leão

Carta do Dia: 5 de Copas, que significa Derrota.

Amor: Acredite que o futuro lhe reserva alegrias. Tenha esperança.

Saúde: Coma frutos secos várias vezes por dia. São lanches saudáveis e dão energia.

Dinheiro: Seja determinado e não se deixe derrotar.

Pensamento positivo: Estou atenta e valorizo o que a vida tem de bom.

Caranguejo

Carta do Dia: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Atenção às suas atitudes. Não seja fria com o seu par!

Saúde: Descontraia, não leve tudo a peito. Assim envelhece mais depressa!

Dinheiro: Evite que o excesso de trabalho afete outras áreas da sua vida.

Pensamento positivo: Mantenho-me sempre serena e assim consigo ouvir a voz de Deus.

Gémeos

Carta do Dia: 5 de Espadas, que significa Avareza.

Amor: O amor é, sem dúvida, o mais importante. Dê prioridade a quem ama.

Saúde: Chegou a hora de inscrever-se numa atividade física, como ginástica, natação…

Dinheiro: O dinheiro também se fez para gastar! Não seja tão forreta!

Pensamento positivo: A cada manhã fico grata ao Universo por mais um dia que começa.

Touro

Carta do Dia: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Amor: Repense a sua vida. Proceda a mudanças que a conduzam à felicidade.

Saúde: Se fuma largue o vício. Procure ajuda se necessário.

Dinheiro: É provável que a convidem para integrar um novo negócio. Arrisque!

Pensamento positivo: A minha luz interior ilumina quem me rodeia.

Virgem

Carta do Dia: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.

Amor: Se está sozinha, abra as portas ao amor. Se tem uma relação, dedique-se ao romance.

Saúde: Não refreie os sentimentos, deite-os cá para fora!

Dinheiro: Poderá ter de tomar decisões importantes.

Pensamento Positivo: Estimo as minhas amizades, são um grande tesouro para mim.

Carneiro

Carta do Dia: 4 de Ouros, que significa Projetos.

Amor: Trate as pessoas que a rodeiam com carinho.

Saúde: Possibilidade de problemas a nível ocular. Procure o médico.

Dinheiro: Ótima fase para colocar novos projetos em prática.

Saiba que os nativos de Carneiro pertencem ao Elemento Fogo, que lhes dá um forte poder de sedução e conquista.

Pensamento positivo: A vida exige a cada um de nós a tarefa de vencer e acreditar sempre em nós!

Escorpião

Carta do Dia: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

Amor: Fase sentimental favorável. Iniciará um novo ciclo na sua vida.

Saúde: Mantenha o bom humor comendo arroz integral.

Dinheiro: Seja destemido e não tenha medo de novos desafios.

Pensamento Positivo: Crio condições para que a riqueza e a abundância sejam uma constante no meu dia a dia.

Aquário

Carta do Dia: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.

Amor: Os momentos de romance estão favorecidos. Faça uma surpresa ao seu mais que tudo.

Saúde: Durma 8 horas por noite. É importante fazer isso para sentir-se bem.

Dinheiro: Poderão atribuir-lhe maior poder financeiro.

Pensamento Positivo: Controlo os meus pensamentos, sou dona da minha própria vida!

Sagitário

Carta do Dia: A Temperança, que significa Equilíbrio.

Amor: A felicidade espera por si! Neste campo correrá tudo bem.

Saúde: Cuidado com os abusos alimentares, o seu estômago anda sensível.

Dinheiro: Conseguirá gerir as finanças de forma equilibrada.

Pensamento positivo: Para viver com harmonia e paz interior é essencial saber perdoar.

Balança

Carta do Dia: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.

Amor: Trate o seu par com o respeito que merece. Crie laços fortes.

Saúde: Tudo corre bem a este nível.

Dinheiro: Use os seus dotes diplomáticos, pois é um excelente relações públicas.

Pensamento positivo: Com vontade e fé consigo realizar os meus desejos.

Peixes

Carta do Dia: O Mundo, que significa Fertilidade.

Amor: Hoje tem uma proteção especial! Aproveite para tomar uma decisão importante.

Saúde: Está cheia de força e vitalidade.

Dinheiro: Ótimo dia para criar ideias lucrativas.

Pensamento positivo: Tenho dentro de mim a força para alcançar tudo o que ambiciono!