Horóscopo Diário - 10 de Abril

10.04.17

Sagitário

Carta do Dia: O Dependurado, que significa Sacrifício.

Amor: Pode sentir necessidade de se isolar. Aproveite para tomar decisões.

Saúde: Descanse bastante para recuperar forças.

Dinheiro: Com disciplina e espírito de sacrifício vai desempenhar as suas tarefas o melhor que sabe.

Pensamento positivo: Agradecer é sempre a melhor maneira de merecer.

Escorpião

Carta do Dia: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade.

Amor: A sua cara-metade poderá fazer-lhe uma surpresa. Ficará feliz.

Saúde: Para melhorar a postura aposte no exercício físico. Faça alongamentos.

Dinheiro: Dedique-se mais aos assuntos financeiros. Obterá bons resultados.

Pensamento positivo: Assumo o comando da minha vida, construo um futuro próspero.

Leão

Carta do Dia: 8 de Paus, que significa Rapidez.

Amor: Sentirá necessidade de conhecer pessoas diferentes. Saia mais.

Saúde: Se tem diabetes, reduza o açúcar e faça uma caminhada por dia.

Dinheiro: Poderá terminar rapidamente um projeto.

Pensamento positivo: Estou atenta às oportunidades que surgem.

Gémeos

Carta do Dia: O Mágico, que significa Habilidade.

Amor: Deixe que o coração fale mais alto. Traga a magia para a sua relação.

Saúde: Coma ameixas frescas, ajuda a tratar a gota.

Dinheiro: Terá habilidade para desempenhar uma nova tarefa.

Pensamento positivo: Reflito sobre o que desejo para a minha vida e dou o meu melhor para o alcançar.

Peixes

Carta do Dia: A Justiça, significa Justiça.

Amor: Período de harmonia a nível sentimental. Aproveite!

Saúde: Poderá andar mais nervosa. Coma alface. Atua como calmante.

Dinheiro: A criatividade poderá conduzi-la ao sucesso. Receberá elogios justos.

Pensamento positivo: Desejo que a luz da minha alma ilumine todos os que amo!

Capricórnio

Carta do Dia: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Controle a insegurança. Tenha uma postura mais madura com o seu par.

Saúde: Alivie as crises de sinusite com inalações de vapor de camomila.

Dinheiro: Possível mudança a nível profissional. Arrisque e sinta-se útil.

Pensamento positivo: Cultivo a alegria no meu coração e sei que ela me dará frutos de Paz.

Caranguejo

Carta do Dia: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera.

Amor: Deixe de se preocupar com situações que não merecem importância.

Saúde: Se anda com problemas urinários tome chá de aipo.

Dinheiro: Um amigo pode precisar de conselhos a nível profissional. Ajude-o.

Pensamento Positivo: Procuro ser justa e correta para com todos os que me rodeiam.

Balança

Carta do Dia: 3 de Ouros, que significa Poder.

Amor: Vai viver momentos de puro romantismo.

Saúde: Estará muito bem-disposta. Sem problemas a registar.

Dinheiro: Período de estabilidade no que toca a dinheiros. Terá poder para fazer uma compra.

Pensamento positivo: Procuro desfrutar mais dos pequenos prazeres da vida.

Carneiro

Carta do Dia: Rainha de Paus, que significa Poder Material.

Amor: Cultive a harmonia na sua vida. Seja companheira da pessoa que tem ao lado.

Saúde: Ótimo dia para cuidar mais da aparência.

Dinheiro: Boas perspetivas económicas e financeiras.

Saiba que os nativos de Carneiro são frontais e diretos, sendo muito sinceros nas suas relações.

Pensamento positivo: Tenho espírito de iniciativa. Sei que sou capaz!

Touro

Carta do Dia: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.

Amor: Se está só, uma nova relação pode nascer através de uma troca de olhares. Se tem par, viva o amor!

Saúde: Descanse mais. Liberte-se da tensão acumulada.

Dinheiro: Contenha os gastos extra.

Pensamento positivo: Tenho Fé em todos os momentos, Deus está sempre comigo!

Aquário

Carta do Dia: A Imperatriz, que significa Realização.

Amor: Um amigo pode estar em apuros. Fique atenta. Na necessidade prova-se a amizade!

Saúde: Encontra-se em forma. Continue a cuidar de si.

Dinheiro: A realização está para breve. Tenha fé e peça a Deus que a ajude.

Pensamento positivo: A vida recompensa quem se esforça por fazer um bom trabalho.

Virgem

Carta do Dia: A Estrela, que significa Proteção, Luz.

Amor: Período favorável ao romance. A Luz Divina ilumina a sua relação.

Saúde: Pense positivo e ganhe saúde.

Dinheiro: Pode receber uma boa notícia, fruto da sua dedicação ao trabalho.

Pensamento positivo: Tenho uma estrelinha que cuida de mim em todos os momentos.